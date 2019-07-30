كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن فيديو| مطعم في دبي يقدم الطعام بالمجان للمحتاجين

يقدم مطعم عربي يملك العديد من الفروع في دبي والشارقة وجبات طعام مجانية للمحتاجين والباحثين عن عمل الذين لا يملكون النقود الكافية.

وقال فادي عياد، 39 سنة، الوافد الأردني ومالك سلسلة مطاعم “فول وحمص” لصحيفة خليج تايمز “إن مفهوم توفير الغذاء المجاني كان مستمدًا من مبدأ أنه لا ينبغي لأحد أن يشعر بالجوع – وخاصة العمال وأولئك الذين يخرجون كل يوم بحثًا عن وظائف”.

وعرض مطعم فول وحمص في البرشاء 1 بالقرب من مول الإمارات عبارة باللغة العربية والإنجليزية تقول: “من لم يستطع شراء الطعام، فليطلبه بالمجان، فهذا من عند الله”.

وقال فادي “هذه ليست حيلة دعائية”، مضيفًا: “لقد وضعنا هذا الإشعار لأننا أردنا أن يشعر الجميع بالترحيب. يمر الناس بجوار مطعمنا، والكثير منهم يعانون من الجوع ولكن قد لا يكون لديهم مال، لذلك عندما يرون اللافتة يمكنهم الدخول والطعام مجاني تمامًا للمحتاجين”.

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ويمكن للمحتاجين الدخول إلى المطعم والاختيار من قائمة الأطباق المتوفرة مثل الحمص والفلافل والمتبل والحمص مع اللحم البقري والصنوبر والشطائر، وأكثر من ذلك، وتتوفر المياه والشاي والقهوة مجانًا.

ووفقاً لفادي، يقدم المطعم وجبات مجانية لحوالي 30-35 شخصًا كل يوم من الإفطار حتى العشاء. ويمكن الحصول على الوجبات المجانية في أي وقت خلال ساعات العمل من 7:00 صباحاً حتى 3:00 ليلاً، سبعة أيام في الأسبوع.

وعندما سئل عما إذا كانت أرباحه قد انخفضت بسبب عمله الخيري، قال فادي لا، بل على العكس، حيث أن عمله الخيري الذي بدأه قبل ثلاث سنوات ساعد في تعزيز أعماله.