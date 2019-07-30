كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن أبوظبي.. ملتقى عمالقة الشطرنج من مختلف أنحاء العالم

يستضيف مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج 728 لاعبا ولاعبة في بطولات المهرجان الـ7، يمثلون 60 دولة، من بينهم 527 لاعباً ولاعبه من مختلف دول العالم موزعين على البطولات الثلاث الرئيسة.

ويشارك في المهرجان، الذي يقام خلال الفترة من 2 وحتى 11 أغسطس المقبل، 157 لاعباً في بطولة الأساتذة الدولية من ضمنهم 129 لاعب من حملة الألقاب الدولية الرفيعة على مستوى اللعبة وهو رقم قياسي يسجل لأول مرة في المهرجان.

ويتنافس في البطولة الدولية المفتوحة تصنيف أقل من 2100 ، 251 لاعبا، بينما يشارك 131 لاعباً في بطولة الناشئين الدولية.

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ويتنافس في بطولة الشطرنج الخاطف 210 لاعبا وبطولة الشطرنج العائلي 21 عائلة و في بطولة اللاعبين المخضرمين عمر 50 سنة وما فوق 36 لاعب وبطولة الشطرنج الاستعراضي 30 لاعبا، بحسب موقع سكاي نيوز.

عربيا، يشارك أحمد العدلي بطل العرب وإفريقيا، إضافة إلى نخبة من أبطال العرب من الإمارات والكويت والسعودية والبحرين وعمان وسوريا والأردن والعراق واليمن وتونس والسودان. كما تشارك نخبة من اللاعبين الدوليين من الصين والهند وأوكرانيا .

وسيتم بث مباريات البطولة على الهواء مباشرة على موقع الاتحاد الدولي للشطرنج والاتحادين الآسيوي والعربي.