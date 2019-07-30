كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن كيف أثر نمو الناتج المحلي الأمريكي على أسعار الذهب في دبي؟

انخفضت أسعار الذهب هذا الأسبوع في دبي على خلفية نمو الناتج المحلي الإجمالي القوي في الولايات المتحدة الأمريكية.

ونما الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 2.1 في المائة في الربع الثاني، متجاوزًا التوقعات بنمو 1.8 في المائة. نتيجة لذلك، وانخفض سعر الذهب مع ارتفاع الدولار.

وقال كريم ميرشانت، الرئيس التنفيذي لمجموعة Pure Gold Group لصحيفة أريبيان بيزنس “سعر الذهب يتناسب عكسياً مع أداء الدولار الأمريكي، لذلك كان هذا الانخفاض متوقعاً مع ارتفاع الدولار”.

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وانخفضت أسعار الذهب المحلية أيضًا، حيث تم تداول الذهب عيار 22 قيراط بسعر 161.25 درهم اليوم مقابل 162.25 درهم لنفس الفترة من الأسبوع الماضي؛ وانخفض سعر الذهب عيار 24 قيراط إلى 171.75 درهم من 172.75 درهم.

وأضاف ميرشانت “يركز السوق الآن على اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي المقرر عقده هذا الأسبوع. وإذا أعلنوا عن خفض سعر الفائدة، فمن المتوقع أن ينخفض الدولار، الأمر الذي بدوره سيفيد الذهب “.