كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن قناة على يوتيوب تعرض تحول الأفكار إلى أعمال مربحة في دبي

ستصدر ASA Ventures، شركة رأس المال الاستثماري ومقرها في دبي سلسلة على شبكة الإنترنت تستند إلى الواقع توثق تحويل فكرة إلى شركة مدرة للدخل في غضون أسبوع واحد فقط.

وسيتبع الموسم الأول من سلسلة تحدي الأيام السبعة، والتي ستصدر على قناة ASA Ventures الرسمية على YouTube، VC Samreen Shaikh أثناء محاولتها تحويل فكرة مدرب اللياقة البدنية جوني ميجاليوفيتش عن منصة تدريب شخصية في المنزل إلى عمل مربح.

ويتعاون شيخ مع فريق ميجاليوفيتش في استراتيجية الشركة والتكنولوجيا والتسويق والعلاقات العامة والمبيعات.

ويهدف العرض إلى “وضع القادة الشباب على الطريق الصحيح، حيث يرون الأشياء بعيون جديدة ويضمن لهم اتباع نهج جديد في العمل” ، وفقًا لرئيس مجلس إدارة ASA Ventures عارف سعيد.

وأوضح سعيد أن جيل الألفية مثل شيخ معروف بإيجاده حلولاً أسرع وأكثر دقة.

وحصلت دولة الإمارات على 625 مليون دولار لتمويل بدء التشغيل في عام 2018، مما يجعلها الدولة الأولى في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالنسبة لاستثمارات الشركات الناشئة.

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وبدأ تصوير الموسم الثاني من تحدي 7 أيام وفقًا لـ ASA Ventures، بحسب صحيفة أريبيان بيزنس.

وارتفع التمويل في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بنسبة 66 في المائة ليصل إلى 471 مليون دولار في النصف الأول من عام 2019 مقارنة بـ 283 مليون دولار فقط في نفس الفترة من العام الماضي، وفقًا لتقرير صادر عن منصة البيانات ماجينت.

وكشف تقرير النصف الأول من العام الحالي 2019 MENA Venture Investment Report عن 238 صفقة استثمارية مبتدئة من 130 مؤسسة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في أول 6 أشهر من العام، مع 30% من المستثمرين بما في ذلك MSA Capital الصينية ومجموعة Henkel الألمانية للأغذية.