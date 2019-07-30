‏‏جمعية ‏‎BICSI‎‏ العالمية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات تعلن عن تشكيل منطقة أوروبا والشرق الأوسط...

- ‏‏أعلنت مؤسسة ‏‎BICSI‎‏ - الجمعية العالمية المختصة بتطوير مجتمعات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الجهد المنخفض جداً - عن خطوة هامة من شأنها أن تلعب دوراً رئيسياً في مستقبل عمليات ‏‎BICSI‎‏ التشغيلية على الصعيد العالمي. وانضمت جمعية ‏‎BICSI‎‏ الشرق الأوسط وإفريقيا إلى مناطق المملكة المتحدة وإيرلندا وأوروبا القارية لتشكيل منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (‏‎EMEA‎‏).‏

‏‏وفي سياق حديثه خلال فعالية ‏‎B-NET‎‏ للتواصل والتعارف التي أقيمت يوم ‏‎24‎‏ يوليو في فندق وأجنحة دبي ماريوت هاربور، قال باول فاينتراوب، مصمم معتمد لتوزيع تقنيات الاتصال (‏‎RCDD‎‏)، ومصمم الأمن والسلامة الإلكترونية (‏‎ESS‎‏)، ومدير معتمد لمشاريع الاتصالات (‏‎RTPM‎‏)، ومختص فني (‏‎TECH‎‏)، وخبير ‏‎CAE‎‏، ونائب الرئيس للتطوير والدعم العالمي في ‏‎BICSI‎‏: "‏‏سوف نستمر في تركيز جهودنا على منطقة أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا‏‏، وخاصة ‏‏على ‏‏دولة الإمارات العربية المتحدة ‏‏لتلبية الاحتياجات المتزايدة لمجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات‏‏ وأنظمة الجهد المنخفض جداً‏‏. ‏‏وبدءاً ‏‏من هذا الشهر، تندرج عضوية ‏‎BICSI‎‏ للأعضاء الإقليميين ‏‏تحت مظلة ‏‏منطقة‏‏ أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا (‏‎EMEA‎‏) ‏‏التي تم تشكيلها حديث‏‏اً‏‏، مما ‏‏يتيح نفاذاً ‏‏أكبر ‏‏ل‏‏مجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ‏‏وأنظمة الجهد المنخفض جداً على مستوى العالم، وكذلك تعزيز قنوات تبادل المعلومات والمعرفة. ونتطلع للإمكانات‏‏ العالمي‏‏ة‏‏ ‏‏التي ستقدمها هذه ‏‏المنطقة الجديدة‏‏، ‏‏مع استمرار ‏‎BICSI‎‏ في توسيع ‏‏حضورها ‏‏في جميع أنحاء العالم‏‏".‏

‏‏إن باب الترشيح لمنصب مدير منطقة ‏‎BICSI‎‏ أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا مفتوح حالياً. وفي سبتمبر، سيتم إجراء انتخابات مجلس مدراء ‏‎BICSI‎‏، وسيقوم ال‏‏مدير ‏‏الجديد ل‏‏منطقة أوروبا والشرق الأوسط و‏‏إ‏‏فريقيا بأداء القسم ‏‏خلال ‏‏مؤتمر ومعرض ‏‎BICSI‎‏ الشتوي ‏‎2020‎‏ ‏‏في تامبا، فلوريدا ‏‏ب‏‏الولايات المتحدة الأم‏‏ي‏‏ركية.‏

‏‏و‏‏تستضيف‏‏ ‏‏جمعية ‏‎BICSI‎‏ أوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا ‏‏قمة ‏‎ACE‎‏ السنوية الثالثة في دبي ‏‏يوم ‏‎8‎‏ ‏‏أكتوبر‏‏، وذلك ‏‏على هامش مشاركتها ‏‏في ‏‏أسبوع جيتكس للتقنية ‏‎2019‎‏. ‏‏وتشكّل قمة ‏‎ACE‎‏ منصة للمعنيين المتخصصين، وخاصة المبتكرين التقنيين والمستشارين والمستخدمين النهائيين (‏‎ACE‎‏)، لمشاركة الرؤى والخبرات والتجارب، والملاحظات والتحديات. وفي هذا العام، ستنظم جمعية ‏‎BICSI‎‏ أيضاً سلسلة من ورش العمل خلال أسبوع جيتكس للتقنية.‏

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‏‏وقال كريشنا تانغافيلو، مدير المبيعات في "إكسل نتووركينغ": "في أعقاب الحدث الناجح ‏‏العام الماضي، يسر ‏‏’إكسل نتووركينغ‘ ‏‏مواصلة مشاركتنا مع ‏‎BICSI‎‏ ‏‏كجهة راعية‏‏ لقمة ‏‎ACE‎‏. ‏‏ويستقطب ال‏‏حدث هذا العام ‏‏نخبة مميزة ‏‏من ‏‏خبراء الصناعة ‏‏يناقشون مواضيع تغطي المباني الذكية‏‏، ‏‏والرقمنة‏‏، ‏‏وإدارة مركز البيانات. ‏‏و‏‏نحن على ثقة من أن ‏‏المتخصصين ‏‏المشاركين سيستفيدون كثي‏‏راً‏‏ من ‏‏خبرات وتجارب ‏‏المتحدثين‏‏، ‏‏والتواصل مع ‏‏مختلف ال‏‏خبراء ‏‏في ‏‏الصناعة‏‏.‏

‏‏وتحظى جمعية ‏‎BICSI‎‏ بانطباعات إيجابية متواصلة حول خطتها التوسعية وأنشطتها في دولة الإمارات العربية المتحدة والمنطقة، وتعتبر قمة ‏‎ACE‎‏ واحدة من هذه الخطوات لتوفير منصة لأعضاء مجتمع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وأنظمة الضغط المنخفض جداً من أجل تبادل الأفكار وأفضل الممارسات.‏

‏‏لمزيد من المعلومات، يرجى مراسلتنا عبر: ‏‎[email protected]‎‏.‏

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