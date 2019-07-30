شيك شاك يقدم قائمة الشيدر الجديدة لفترة محدودة ابتداءً من 30 يوليو في الإمارات العربية المتحدة



الثلاثاء - 28 يوليو 2019 – لا تفوتوا فرصة تجربة الطعم الرائع لقائمة الشيدر الجديدة، التي سيطلقها مطعم شيك شاك لفترة محدودة بكافة فروعه في الإمارات العربية المتحدة ابتداءً من يوم الثلاثاء 30 يوليو.

وتتضمن القائمة الجديدة اختيارات مختلفة مثل برغر الشيدر شاك المحضر من لحم الأنجوس الطبيعي 100% مع صلصلة جبنة الشيدر وشرائح لحم العجل المقدد، وتشيكن شيدر المحضر من صدر الدجاج المقرمش المغطى بصلصة جبنة الشيدر وشرائح لحم العجل المقدد، وشيدر هوت دوغ المكوّن من هوت دوغ لحم بقري مع صلصة جبنة الشيدر وقطع لحم العجل المقدد، وأخيراً، بطاطا مقلية مغطاة بصلصة جبنة الشيدر وقطع من لحم العجل المقدد.

وتتكون قائمة "الشيدر" الجديدة من مجموعة سندويشات شيك شاك الكلاسكية بنكهة جبنة الشيدر وطعم لحم العجل المقدد.

وتعليقاً على إطلاق القائمة الجديدة، يقول مارك روساتي، مدير الطهاة في مطعم شيك شاك: "لقد أطلقنا مجموعة مختلفة من خيارات البرغر لجميع محبي اللحم المقدد وطعم الجبنة وللذواقة في الإمارات العربية المتحدة. تجمع القائمة الجديدة مجموعة من النكهات اللذيذة التي ينفرد مطعم شيك شاك بتحضيرها، والتي تضفي مذاقاً استثنائياً على البرغر الكلاسيكي، والدجاج المقرمش، وهوت دوغ اللحم والبطاطا المقلية. نحن بانتظاركم، تفضلوا بزيارتنا لتجربة القائمة الجديدة".