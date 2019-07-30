وحدة الشحن اللاسلكية "بوست أب" من "بلكن" تمدّ الهاتف بالطاقة وتلطف حرارته أثناء التنقل



وحدة الشحن المعلقة على فتحة التكييف تُحافظ على برودة الجهاز وتشحنه مع وضع تطبيقات الملاحة بمستوى النظر

دبي، دولة الإمارات العربية المتحدة، 25 يوليو 2019 – طرحت شركة "بلكن" وحدة الشحن اللاسلكي والتبريد "بوست أب" BOOST↑UPTM Wireless Charging Vent Mount، وهو حلّ يعمل على تبريد الهاتف المحمول في مقصورة المركبة مع الحفاظ على مدّه بالطاقة، وذلك بهدف الحدّ من استنزاف طاقة الأجهزة المحمولة في أشهر الصيف الحارة بالمنطقة.

وتحتضن وحدة الشحن اللاسلكي "بوست أب" من "بلكن"، والتي تُعلّق على فتحة التكييف في السيارة، الهاتف الذكي بطريقة آمنة، سواء عمودياً أو أفقياً، وبحافتين قابلتين للتعديل تناسبان جميع الطرز الحالية من هواتف "أبل" و"سامسونغ".

ونظراً لأن ارتفاع درجة الحرارة يؤثر في سرعة شحن الهاتف الذكي، فإن وضع وحدة الشحن "بوست أب" أمام فتحة تكييف الهواء يساعد في تسريع عملية الشحن الموثوق بها والتي تتيحها الوحدة، مع تثبيت الجهاز بأمان بالقرب من مستوى النظر لتسهيل متابعة التطبيقات الخاصة بإرشادات الطرق والملاحة من دون استخدام اليدين أثناء القيادة.

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ويمكّن الحل "بوست أب" من بلكن" سائقي المركبات في دولة الإمارات من البقاء على اتصال أثناء تنقلاتهم في مركباتهم، وذلك في ظلّ تقديرات محللي بيانات إدارة المرور في دولة الإمارات بأن السائقين يقضون ما يتراوح بين 50 و80 ساعة سنوياً في ازدحام المرور خلال ساعات الذروة.

وأشار فواد مير مدير إدارة المبيعات لدى "بلكن" الشرق الأوسط وإفريقيا، إلى اتسام منطقة الخليج بأحد أعلى معدلات انتشار ملكية المركبات في العالم، فضلاً عن بعض أعلى معدلات درجات الحرارة اليومية التي تُسجّل لعدة أشهر في السنة، معتبراً أن ذلك يجعلها "سوقاً مثالية" للراحة والموثوقية التي تتسم بها وحدة الشحن اللاسلكي من "بلكن"، وقال: "يتيح هذا الحلّ الجديد للمستخدمين من سائقي المركبات الحفاظ على شحن هواتفهم والوصول إلى أية وجهة في تنقلاتهم براحة بال تامة".

تجدر الإشارة إلى أن وحدة الشحن اللاسلكي والتبريد "بوست أب" BOOST↑UPTM Wireless Charging Vent Mount (SKU F7U053) متوافقة مع غالبية الهواتف الذكية الخفيفة ذات الأجسام غير المعدنية، وهي متاحة لدى جميع المتاجر الكبرى وعبر الإنترنت بسعر 299 درهماً.