شركة كريم تعقد شراكة مع بنك الكويت الوطني لتسهيل عمليات تحصيل مدفوعات العملاء في الكويت

تعلن شركة كريم وبنك الكويت الوطني اليوم عن عقد شراكة جديدة يتولى بنك الكويت الوطني بموجبها إدارة تحصيل مدفوعات عملاء شركة كريم.

شركة كريم هي منصة تكنولوجية رائدة على مستوى منطقة الشرق الأوسط الكبير، وقد بدأت عملها في قطاع حجز السيارات عبر التطبيقات الذكية في الكويت باستخدام سيارات الأجرة منذ عام 2017، وتُعدّ أكبر الشركات العاملة في هذا القطاع. وقد غيّرت شركة كريم من طريقة تنقل الناس في مدنهم، حيث وفرّت لهم خدمة آمنة وموثوقة ونظام تسعير واضح. واليوم، أصبح الكثير من الكويتيين يُفضّلون ترك سيارتهم في المنزل أو في المكتب، ويستخدمون تطبيق كريم في تنقلاتهم طوال اليوم، مما أسهم في خفض عدد السيارات على الطرق وتوفير أوقات الناس. وقد عادت منصة كريم بالفائدة أيضًا على قطاع سيارات الأجرة إذ جعلت السائقين يستغلون وقتهم بشكل أكثر كفاءة، فقد ساعدت في تقليل الوقت الضائع بسبب توقف العمل وخفض تكاليف الوقود لديهم من خلال تحسين نقاط تمركزهم على مدار اليوم بحيث تلائم أماكن طلب العملاء على النحو الأمثل.

ومن شأن هذه الشراكة تسهيل التحصيل النهائي لمدفوعات عملاء شركة كريم من خلال بنك الكويت الوطني.

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وفي هذا الشأن، قال خالد نسيبة، المدير العام لشركة كريم في دول مجلس التعاون الخليجي: "من خلال شراكتنا الجديدة مع بنك الكويت الوطني، سيتم تحصيل مدفوعات عملاء شركة كريم من خلال بنك الكويت الوطني. ونحن سعداء بالتعاون المشترك في الكويت مع مؤسسة كبيرة مثل بنك الكويت الوطني، ونتطلع إلى تقديم مزيد من التطورات المثيرة معًا في المستقبل".

ومن جانبه، قال محمد عثمان، مدير عام مجموعة الخدمات المصرفية الشخصية في بنك الكويت الوطني: "إننا سعداء بالإعلان عن شراكتنا الأخيرة مع شركة كريم في إطار التزامنا بتقديم أفضل حلول الدفع عبر الإنترنت، وتوفير أعلى معايير الأمان التي تتيح للعملاء إتمام معاملاتهم إلكترونيًا، بالإضافة إلى زيادة حجم المدفوعات غير النقدية".