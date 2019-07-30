"الهوية": خدمات متميزة في "الغويفات"

أبوظبي (الاتحاد) تفقد اللواء سعيد راكان الراشدي المدير العام لشؤون الأجانب والمنافذ في الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية استعدادات منفذ الغويفات الحدودي، لخدمة حجاج الإمارات والحجاج الذين يمرّون عبر أراضيها في طريقهم إلى الأراضي المقدّسة، واطلع على التجهيزات التي وفّرها المركز في سبيل التسهيل عليهم وإنجاز معاملاتهم بكل يسر، ووفق أفضل المعايير. وأكّد الراشدي خلال جولته أمس الأول على مختلف مرافق المنفذ الحدودي، أهمية استقبال ضيوف الرحمن بما يليق بهذه الرحلة المباركة والحرص على تقديم أرقى الخدمات لهم، وإنجاز إجراءات مغادرتهم وعودتهم خلال وقت قياسي، وتوفير كلّ ما يدخل السرور إلى نفوسهم، ويساعدهم على إتمام الفريضة براحة تامّة. وتجوّل الراشدي في مختلف مرافق المنفذ الذي تمّ تجهيزه بكافة سبل الراحة، وزار استراحات المسافرين ونوافذ إتمام إجراءات جوازات السفر، ومسارات عبور المركبات، والمرافق الخدمية الأخرى التي يحتاج إليها المسافرون.

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