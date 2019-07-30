وفد "الأرشيف" في ضيافة "قصر الوطن"

أبوظبي (الاتحاد) زار وفد من الأرشيف الوطني قصر الوطن الذي يشكل صرحاً حضارياً جديداً، أضيف إلى العديد من الصروح الحضارية والثقافية التي تنتشر في ربوع دولة الإمارات.

وثمن وفد الأرشيف الوطني عالياً جهود القيادة الحكيمة التي جعلت من قصر الوطن تحفة فنية نادرة؛ تضافر فيها بهاء الحاضر وألق الماضي، ليغدو صرحاً حضارياً يحكي ماضي دولة الإمارات العربية المتحدة وواقعها الحضاري الذي تعيشه، ويقدم للزائر صفحات من أصالة التراث، والرؤية الثاقبة لحوار الحضارات، ولا سيما في عام التسامح الذي يربط حضارات العالم، والحاضر بالمستقبل المشرق، وذلك عبر أجنحته التي تضم مجموعة من التحف والمخطوطات التاريخية النادرة التي تسلط الضوء على الإسهامات الإماراتية والعربية في مختلف مجالات الحضارة الإنسانية، من علوم وفنون وآداب وثقافة.

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