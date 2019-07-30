"طرق دبي" تنفذ 74 مبادرة للاقتصاد الأخضر

دبي (الاتحاد) أكدت هيئة الطرق والمواصلات مواصلة استراتيجيتها الرامية إلى الاستخدام الأمثل للموارد والطاقة، حيث نفذت 74 مبادرة تضمنت منظومة من المشاريع الرائدة في الاقتصاد الأخضر للحفاظ على البيئة واستدامتها، وتحسين كفاءة استخدام الطاقة واستخدام بدائلها النظيفة، بما يحقق استجابة فعالة لاستراتيجية الإمارات للتنمية الخضراء التي أُطلقت في عام 2012 تحت شعار (اقتصاد أخضر لتنمية مستدامة) بمحاورها الستة، وهي الطاقة الخضراء، والسياسات الحكومية، والمدينة الخضراء، والتعامل مع آثار التغير المناخي، والحياة الخضراء، والتكنولوجيا والتقنية الخضراء.

وأوضحت ندى جاسم، مدير إدارة تنظيم وتخطيط السلامة والمخاطر بقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية في الهيئة، أن الهيئة تضع الاقتصاد الأخضر والاستدامة البيئية ضمن أولوياتها، وينعكس ذلك في الغاية الاستراتيجية الخامسة للهيئة «السلامة والاستدامة البيئية»، حيث نفذت 74 مبادرة، بما يتواءم مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات العربية المتحدة وحكومة دبي، ومنها على سبيل المثال، استراتيجية الإمارات للطاقة 2050، والخطة الوطنية للتغير المناخي2017-2050، ورؤية الإمارات 2021، وخطة دبي 2021، واستراتيجية دبي المتكاملة للطاقة 2030.

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