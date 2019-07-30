نهيان بن مبارك يقدم واجب العزاء في وفاة سعيد آل سودين

أبوظبي (وام) قدم معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح، واجب العزاء في وفاة المغفور له سعيد سالم آل سودين البلوشي.

وأعرب معاليه - خلال زيارته مجلس العزاء في منطقة الفلاح أبوظبي - عن خالص تعازيه ومواساته لشقيق الفقيد الدكتور أحمد سالم آل سودين، ولأبناء وأسرة الفقيد، سائلاً العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

كما قدم واجب العزاء الشيخ محمد بن نهيان بن مبارك آل نهيان، وعدد من كبار الشخصيات والمسؤولين.

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