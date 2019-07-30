العلاقات الإماراتية - السعودية في محاضرة بأبوظبي غداً

أبوظبي (الاتحاد)

ينظم مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية محاضرة بعنوان «العلاقات الإماراتية – السعودية»، يلقيها تركي بن عبدالله الدخيل، سفير المملكة العربية السعودية لدى دولة الإمارات العربية المتحدة، وذلك في الساعة السابعة والنصف من مساء غد الأربعاء في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، بمقر المركز في أبوظبي.

وتستمد المحاضرة ورقمها 677 في سلسلة محاضرات المركز أهميتها من موضوعها الحيوي الذي يتناول مسار العلاقات الإماراتية-السعودية، وما تمثله من مردود يتجاوز علاقات البلدين لتشمل الدول الخليجية والعربية بوجه عام، حيث شكلت العلاقات بينهما على الدوام أحد أهم أسس الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، كما لم يقتصر التنسيق بينهما على بلورة مواقف مشتركة تجاه مجمل قضايا وأزمات المنطقة، وإنما ترجم إلى جهود وتحركات ملموسة تصدت للأطماع الخارجية والمؤامرات التي تنال من أمن دول المنطقة واستقرارها.

وسيسلط السفير تركي الدخيل الضوء على التطور المتنامي في العلاقات الإماراتية-السعودية، والأسس التي ترتكز عليها، وتجعل منها نموذجاً لما يجب أن تكون عليه العلاقات بين الدول العربية، وذلك لكونها تتسم بالتطور والشمول والتكامل في العديد من الأبعاد.