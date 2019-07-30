لجنة المشاورات السياسية الإماراتية التركمانية تستعرض العلاقات

أبوظبي (وام) انطلقت بديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بالعاصمة «أبوظبي»، أعمال لجنة المشاورات السياسية الرابعة الإماراتية - التركمانية.

وترأس جانب الدولة خليفة شاهين المرر مساعد وزير الخارجية والتعاون الدولي للشؤون السياسية، بحضور خالد ناصر العامري نائب مدير إدارة غرب آسيا بوزارة الخارجية والتعاون الدولي، في حين ترأس الجانب التركماني بردي نياز ماتييف نائب وزير خارجية تركمانستان، بحضور ساردار ماميت جاراجايف سفير تركمانستان لدى الدولة.

واستعرض الجانبان علاقات التعاون المشترك بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها والمستجدات والتطورات الراهنة، كما بحثا عدداً من القضايا ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التعاون الاقتصادي والثقافي والإنساني والقانوني والعسكري ومكافحة الإرهاب.

وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة التنسيق والتعاون في مجال العلاقات الثنائية والتعاون الثنائي في المنظمات الإقليمية والدولية، بما يسهم في نقل وجهات نظر متقاربة إلى المجتمع الدولي، وبما يخدم المصالح المشتركة للبلدين.

واتفق الجانبان على عقد اجتماع خامس للمشاورات السياسية في موعد يتم تحديده لاحقاً.

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