بلدية دبي ضمن "النموذج الأوروبي للجودة"

دبي (وام) اختيرت بلدية دبي لتكون من أول ست مؤسسات من داخل دولة الإمارات العربية، وضمن 26 مؤسسة عالمية «K» لتجربة تطبيق وتقييم النموذج الأوروبي الجديد للعام 2020. جاء ذلك، خلال مشاركة البلدية في تجربة النموذج الأوروبي «EFQM Model 2020» والذي نظمته المؤسسة الأوروبية لإدارة الجودة، ما يعكس مكانة البلدية العالمية المتميزة.

وقال المهندس داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي: تسعى بلدية دبي دائما إلى تحقيق توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بضرورة تحقيق المؤسسات الحكومية للريادة العالمية، وبأن يكون التميز منهج عمل يومي لتحقيق أفضل الممارسات والمتطلبات العالمية التي تساعدها في تحسين إدارة خدماتها وتنفيذ مشاريعها.

من جانبها، أكدت نورة الشامسي مدير إدارة الاستراتيجية والتميز المؤسسي، أن بلدية دبي تعمل على توفير خدمات متميزة ومستدامة ومبتكرة لإمارة دبي.

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