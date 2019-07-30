"الوطني للأرصاد" يتوقع استمرار هطول الأمطار اليوم

إبراهيم سليم (أبوظبي) هطلت أمطار متفاوتة الشدة على مناطق بالدولة أمس، وتوقع المركز الوطني للأرصاد استمرارها اليوم، حيث أدى تشكل السحب الركامية على بعض المناطق لسقوط أمطار ورياح نشطة السرعة مثيرة للغبار والأتربة أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أحياناً، على بعض المناطق الشرقية والجنوبية من الدولة، تصل سرعتها إلى 42 كلم/‏‏‏‏س. وكان تقرير السمات المناخية لشهر يوليو الصادر عن المركز الوطني للأرصاد، قد أشار إلى تأثر الدولة برياح جنوبية شرقية ليلاً وصباحاً برياح شمالية نهاراً، وتأثرها أحياناً برياح جنوبية نشطة خاصة خلال فترة الصباح قد تثير الغبار، كما تنشط الرياح الشمالية الغربية أحياناً وتكون محملة ومثيرة للغبار.

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