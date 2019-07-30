حياة كريمة لأفراد المجتمع كافة

نعيش اليوم في عالم تتسارع فيه المتغيرات وتتسابق فيه الأحداث من حولنا، وعند التحدث عن الحياة الكريمة، فإن دولة الإمارات تأتي في الصدارة، منافسة كثيراً من دول العام المتقدم، بخدماتها التي تقدمها لمواطنيها ومن يعيش على أرضها، فهي اليوم تعتبر مثالاً يُحتذى به ليس في توفير سبل العيش الكريم فحسب، وإنما تتعدى ذلك لتصل إلى تحقيق أعلى نسب الرفاهية الاجتماعية لمواطنيها والمقيمين عليها كافة، وذلك كله أتى من الإيمان العميق بأهمية التنمية الاجتماعية، باعتبارها أحد العناصر الرئيسة للاستثمار في الإنسان كونه الثروة الحقيقية للبلاد.

ولقد جسد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، اهتمام الدولة بتنمية الإنسان وتطويره، فقال «إن التقدم والنهضة لا تقاس ببنايات من الإسمنت والحديد، وإنما ببناء الإنسان، وكل ما يسعد المواطن ويوفر له الحياة الكريمة» ولقد آمنت قيادتنا الرشيدة في ظل الرؤية السديدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والتوجيهات الحثيثة والدائمة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بأن تنمية المجتمع هي السبيل الأمثل لتمكين الأفراد كافة.

إننا نؤمن بأن تنمية المجتمع هي مسؤولية مشتركة بين الجميع على المستوى الحكومي والخاص، وأيضاً على مستوى القطاع الثالث، فالمجتمع بشرائحه ومستوياته كافة يضطلع بدور وإن كان بأشكال متفاوتة، في العملية التنموية والكل شريك في السعي نحو الارتقاء بمنظومة القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي، وتعزيز ريادتها في ميادين العمل كافة، بما يحقق لنا رؤيتنا المتمثلة في توفير حياة كريمة لأفراد المجتمع بغض النظر عن الدين أو الجنس أو العرق أو الثقافة، كما نعمل على تحقيق أهداف محور تنمية المجتمع في برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية« غداً 21 » والذي يتمحور حول توظيف المواطنين وإطلاق المشروعات الإسكانية وتوفير التعليم الجيد بتكلفة معقولة وإنشاء هيئة الدعم الاجتماعي وغيرها من المبادرات.

ومن خلال اطلاعنا على التجارب العالمية، فقد ارتأينا ضرورة اعتماد المنهج الشمولي المتكامل، الذي يركز على تقديم الخدمة والرعاية للفئات الأضعف في المجتمع وتعزيز دمج أصحاب الهمم، ورعاية كبار المواطنين وتوفير سبل العيش الكريم، إضافة إلى خلق منظومة تشجع العمل التطوعي وترسية أسس المشاركة المجتمعية ونحن نسير الآن بخطى ثابتة بهدف تحقيقه، من خلال برامج متنوعة تم تصميمها بعناية فائقة وعلى أيدي مواردنا البشرية المتخصصة في هذه المجالات.

ومن الجدير بالذكر هنا، أن نبين مدى حرصنا في هذا العمل على إشراك أفراد المجتمع في كافة خططنا باعتبارهم شريكاً أساسياً في النهضة التنموية الشاملة في إمارة أبوظبي، وذلك من خلال إطلاق الدورة الثانية من استبانة جودة الحياة في إمارة أبوظبي 2019 والتي شملت 14 مؤشراً اجتماعياً حيوياً، وشارك فيها أكثر من 51 ألفاً من سكان إمارة أبوظبي.

ولم نقف عند هذا الحد، فقد عملنا على تمكين المؤسسات، وتعزيز دورها في خدمة المجتمع والمساهمة في التغلب على التحديات الاجتماعية كافة، وبعد التجربة الوطنية الناجحة في إشراك القطاع الخاص في ميادين العمل الحكومي وجعله شريكاً استراتيجياً في المشاريع التنموية كافة، قمنا بخلق سياسات تمكن القطاع الثالث وترسخ مكانته بوصفه واحدًا من القطاعات التنموية في أبوظبي، ليعمل جنباً إلى جنب مع باقي المنظومة المؤسسية لخلق بيئة تحفز المستثمرين ورجال الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني، ما يسهم في خلق بيئة اقتصادية استثمارية تنافسية تخدم المجتمع وتصب في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي.

ختاماً، إن استراتيجية الدائرة تتلاءم مع الأجندة العالمية للتنمية المستدامة 2030 والتي تدعو إلى التمكين والمشاركة والحماية الاجتماعية كأعمدة أساسية للتنمية الاجتماعية، فالتنمية الاجتماعية المستدامة تتطلب زيادة فرص وصول السكان إلى الموارد والخدمات الأساسية ودعم المجتمعات المحلية وضمان المشاركة الهادفة والنشطة من الجميع ولا سيما الفئات الأكثر ضعفاً.

رئيس دائرة تنمية المجتمع