40 سائقاً يستفيدون من "الحجز الذكي" في ليوا للرطب

أبوظبي (الاتحاد) استفاد 40 سائقاً من خدمة الحجز الذكي للمركبات التي وفرتها شرطة أبوظبي بمهرجان مزاينة الرطب بمنطقة الظفرة ضمن جهودها المتواصلة لتقديم خدمات متميزة للمتعاملين والاستفادة من مختلف الفعاليات بإمارة أبوظبي.

وأكد العقيد أحمد محمد الزيودي مدير إدارة مرور منطقة الظفرة، تعزيز التوعية الميدانية بمنصة شرطة أبوظبي في المهرجان، بتقديم وشرح الخدمة الجديدة لنحو 1600 شخص، وتزويدهم بالكتيبات التي توضح كيفية الاستفادة من آلية الحجز الذكي للمركبات، وتوفر الخدمة بمنطقة الظفرة. وأوضح أن رسوم الحجز الذكي للمركبات هو مبلغ 15 درهماً عن كل يوم حجز، لافتاً إلى أنه على السائق التوجه بالمركبة المراد حجزها إلى مركز الخدمة، وتقديم المستندات المطلوبة وتشمل الهوية وملكية المركبة، وتثبيت جهاز الحجز الذكي من قبل الجهة المختصة، والتوجه بالمركبة إلى الموقع المحدد قبل الساعة 12 ظهراً، وإعادة تسليم جهاز الحجز الذكي إلى أحد مراكز الخدمة بعد انتهاء الحجز. وأشار إلى اهتمام شرطة أبوظبي بتعميق الثقافة المرورية لدى الجمهور، وحثهم على الالتزام بقوانين السير والمرور، وعدم تجاوز الإشارة الضوئية الحمراء.

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