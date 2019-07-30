"الأعلى للأمومة والطفولة".. إنجازات استثنائية على مدار 16 عاماً

أبوظبي (وام)

يواصل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة مسيرته التي بدأت قبل 16 عاماً، بتقدم كبير من خلال وضع البرامج والأنشطة التي ترعى الأم والطفل، وتدعم تطلعاتهم في حاضرهم ومستقبلهم.

ويأتي هذا التقدم الذي يحققه المجلس بفضل دعم القيادة الرشيدة للدولة، وسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، التي تقف بثبات إلى جانب الأم وأطفالها، انطلاقاً من منهج راسخ للدولة وضعه المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه. ومن أبرز برامجه الاهتمام بالأم، من خلال الاستراتيجيات الوطنية التي تم إقرارها بالدولة، والتي وجهت بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، ومنها: الاستراتيجية الوطنية للأم والطفل.

وترى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أن الدلائل والقرائن تشير إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تحتل صدارة الدول في السعادة، وأن التقدم الباهر الذي تحقق للإنسان في دولة الإمارات على الصعد كافة كفيل بأن يمكن الدولة من أن تكون صديقة للإنسان بشكل عام وللأم والطفل واليافع بشكل خاص بسهولة ويسر. وتعمل الاستراتيجية على تضمين حقوق الأم والطفل واليافع كمكون أساسي في توجهات واستراتيجيات التنمية وأهدافها وسياساتها ومبادراتها ومشاريعها، وعلى تقديم الدعم وفرص الرعاية الصحية للأمهات، وتوفير البيئات المناسبة لهن في الأماكن العامة ومواقع عمل صديقة للأم والطفل، وتحسين مستويات الرعاية الصحية والأمان للأطفال، وتوفير فرص النمو لهم. وتعد الطفولة من أبرز اهتمامات المجلس، فيما تأتي جائزة الشيخة فاطمة للأمومة والطفولة كإحدى أهم المبادرات. ومن أهم الأنشطة والبرامج التي نفذها المجلس الأعلى للأمومة والطفولة هذا العام، مبادرة إنسانية بجمع ألعاب لمصلحة أطفال اليمن.