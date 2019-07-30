"ليوا عجمان للرطب والعسل" ينطلق غداً

عجمان (الاتحاد)

تنطلق غداً الأربعاء فعاليات الدورة السادسة لمهرجان ليوا عجمان للرطب والعسل 2019، تحت رعاية صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، والذي تنظمه دائرة التنمية السياحية في عجمان، على مدى أربعة أيام تمتد لغاية 3 أغسطس المقبل في قاعة الإمارات للضيافة.

ونجح الحدث في تعزيز مكانته كوجهة مهمة على خريطة السياحة التراثية المحلية، وبات محل استقطاب سياحي لإمارة عجمان وموعداً سنوياً لعشاق التراث والمهتمين بخيرات الإمارات ورطبها. ويهدف المهرجان ببُعده التراثي، الثقافي، والاقتصادي إلى تعزيز مكانة إمارة عجمان في مجال سياحة المعارض والفعاليات.

وأكد سعود الجسمي، مدير قسم الفعاليات في دائرة التنمية السياحية في عجمان، أن الحدث ومنذ انطلاقته، حرص على تحقيق جملة الأهداف التي أقيم من أجلها وأهمها ترسيخ النخيل والتمور كرمز للتراث الإماراتي الأصيل، وذلك مواصلة للدور الرائد الذي قام به مؤسس دولة الإمارات المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وتنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة في تقديم أشكال الدعم كافة للمهرجانات والفعاليات التراثية.

ويتضمن المهرجان العديد من الفعاليات والنشاطات التي تستهدف إحياء التراث والاحتفاء بالعادات والتقاليد الإماراتية العريقة، وذلك ضمن أجواء احتفالية حافلة بالمرح والفعاليات المشوقة لكل أفراد العائلة.

وللمرة الأولى، تتضمن الفعالية مهرجان عجمان للعسل بالتعاون مع بلدية حتا، كما ينظم المهرجان عرضاً لأجود ما أنتجه النخيل في دولة الإمارات، حيث يعرض عشرات المزارعين أفضل وأفخر أنواع الرطب والتمور.

وتشمل فعاليات المهرجان تنظيم مسابقة العسل ومسابقة الحمضيات والفواكه بهدف تشجيع الإنتاج المحلي من الفواكه، ودعم المزارعين للحفاظ على الزراعة، بالإضافة إلى العديد من المحاضرات والندوات التثقيفية حول أهمية الزراعة بشكل عام، ومكانة شجرة النخيل في التراث الإماراتي بشكل خاص، إلى جانب ركن الطفل الذي تم تصميمه خصيصاً ليمكّن العائلات والأطفال من الاطلاع، وتعلم كيفية زراعة النخلة والعناية بها من خلال إعداد ورش تعليمية خاصة لهم.