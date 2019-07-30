الريم الفلاسي: "الأعلى للامومة والطفولة" يسعى إلى الارتقاء بمستوى الرعاية والحماية والتمكين للأم وأطفالها

أبوظبي (الاتحاد) أكدت الريم عبدالله الفلاسي، الأمينة العامة للمجلس الأعلى للأمومة والطفولة، أن المجلس يسعى إلى الارتقاء بمستوى الرعاية والحماية والمشاركة والتمكين للأم وأطفالها، وتقديم الدعم والمساندة لهم في جميع المجالات.

وقالت: إن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة حقق إنجازات متميزة خلال السنوات الماضية بفضل دعم ورعاية سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية.

وذكرت أن المجلس دأب منذ إنشائه على اقتراح السياسات التنموية في مجال الأمومة والطفولة ومتابعة وتقييم خطط التنمية والتطوير لتحقيق التنمية المستدامة وتشجيع الدراسات والأبحاث ونشر الثقافات الشاملة للأمومة والطفولة والتوصيات، واقتراح تعديل التشريعات والقوانين المتعلقة بقضاياهما لتحقيق التنمية المستدامة.

وأوضحت بأن الطفل بدولة الإمارات يحظى بفضل القيادة الرشيدة واهتمامها الكبير بالعناية التامة حيث تحرص القيادة على إعطاء كل فرد في المجتمع حقه في الحياة والتمتع بالحقوق الواجبة كافة، كالتعليم والصحة والأمن والأمان، وتبعاً لذلك فقد أصدرت الدولة قوانين خاصة برعاية الطفل.

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