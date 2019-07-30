نورة السويدي: المجلس الأعلى للأمومة والطفولة حقق نقلة نوعية

أبوظبي (الاتحاد) أكدت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام أن المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، حقق تقدماً مذهلاً، ونقلة نوعية في الفترة الأخيرة في رعاية هذه الفئة المجتمعية، وذلك من خلال البرامج والأنشطة والفعاليات، تنفيذاً للاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالأم وأطفالها التي وجهت بها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. وقالت: إن البرامج والفعاليات التي ينفذها نوعية ومتميزة، وفقاً للاستراتيجية الوطنية للأمومة والطفولة والخطة الاستراتيجية لتعزيز حقوق أصحاب الهمم 2017- 2021. وأشارت نورة السويدي إلى أنه باستعراض العديد من البرامج التي نفذها المجلس فإن أحدث برنامج هو برنامج ورش الأطفال الذي أقيم في إطار برنامج صيفي للأطفال وبالذات للمجلس الاستشاري للأطفال الذي وجهت بإنشائه سمو «أم الإمارات» وبدأ عمله العام الحالي، حيث نفذ المجلس المعسكر الصيفي الأول، واستمر 7 أيام متتالية قام خلالها أعضاء المجلس بزيارة عدد من المؤسسات المجتمعية أبرزها المجلس الوطني الاتحادي والاتحاد النسائي العام، وبعض المرافق والمواقع التراثية في الدولة.

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