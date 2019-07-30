الشيخة فاطمة: دعمنا للأمهات والأطفال لا يتوقف

أبوظبي (وام)

أكدت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أن اهتمامنا بالأم وأطفالها لا يتوقف، وسنستمر في دعمهم لأنهم العنصر الأساسي، واللبنة الأولى للمجتمع.

وقالت سموها في كلمة لها، بمناسبة الذكرى السادسة عشرة لتأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الذي يصادف اليوم: إن المجلس خطا خطوات كبيرة منذ إنشائه ووضع الاستراتيجيات والبرامج والخطط للنهوض بالأم وأطفالها، وتيسير السبل لهم ليعيشوا في بيئة طبيعية مريحة بعيدة عن المعوقات لينطلقوا نحو المستقبل بثقة، ويأخذوا مواقعهم في مسيرة التنمية في البلاد. وذكرت سموها أن المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، هو من علمنا كيف نهتم بالأم وأطفالها، وهو الذي كان يقول إنهم أساس المجتمع فإن صلحت الأم والطفل صلح باقي أفراد المجتمع، ولذلك نهجت القيادة الرشيدة في الدولة منهج القائد الراحل، فوضعت القوانين والقرارات التي تدعم الأم والطفل لبناء حاضرهم ومستقبلهم. وأشارت سمو «أم الإمارات» إلى أن السنوات الأخيرة شهدت تقدماً كبيراً في تنفيذ الكثير من الخطوات لرفع شأن الأم والطفل، حيث تم تخصيص جائزة لأفضل بحث في مجال الأمومة والطفولة، وكانت في البداية على مستوى دولة الإمارات، وقد عممنا هذه الجائزة على المستوى العالمي، وتولى المجلس الأعلى للأمومة والطفولة تنفيذ توجيهاتنا بإعلان المجلس الاستشاري للأطفال، وكذلك تأسيس جمعية أمهات أصحاب الهمم «همة»،‏‏‏ كما أنشئ مركز فاطمة بنت مبارك لأبحاث الطفل، وكلفنا المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للتعاون مع جامعة الإمارات العربية المتحدة للاستفادة من تجارب الجامعة في هذا المجال. ويهدف هذا المركز إلى تدريب الطلبة الخريجين من الجامعة وإقامة تعاون وشراكات إيجابية، وتنمية وتطوير احتياجات الطفولة في الدولة بما يتفق مع الاستراتيجية الوطنية للطفولة، ونشر التوعية بها لدى المعنيين في جامعة الإمارات، وتحقيق استفادة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة من الأبحاث والدراسات التي تجريها الجامعة في مجال الأمومة والطفولة.

وأعربت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك عن أملها بأن يخطو المجلس الأعلى للأمومة والطفولة خطوات مهمة إلى الأمام خلال الفترة المقبلة، لتصب جميعها في مصلحة أبنائنا الأطفال وأخواتنا الأمهات اللبنة الأساسية للمجتمع.