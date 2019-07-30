أبوظبي (الاتحاد) نفذت شرطة أبوظبي المرحلة الثالثة من مبادرة «التسامح في دمائنا» التي أطلقتها مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة» بمشاركة عدد من المنتسبين والمتعاملين ضمن مبادرات عام التسامح 2019.

وأكد العقيد جمعة سالم الكعبي، مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، حرص شرطة أبوظبي على إطلاق المبادرات الإنسانية النبيلة والمجتمعية الهادفة تجسيداً لاستراتيجيتها في خدمة المجتمع، وتعزيزاً للقيم الإيجابية والتكافل الاجتماعي لدى العاملين والمتعاملين، وتشجيعاً على ثقافة العمل التطوعي والتبرع بالدم والمشاركة في مساعدة المرضى.

وأوضح المقدم فاضل الشامسي، مدير مركز شرطة مصفح، أن المبادرة شهدت مشاركة واسعة من المنتسبين والمراجعين، مؤكداً أهمية التبرع بالدم باعتباره عملاً وطنياً وإنسانياً ومجتمعياً، يحقق أهداف إنسانية تعزيزاً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والذي أرسى دعائم العمل التطوعي ونشر ثقافة العمل الإنساني.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر شرطة أبوظبي تنفذ "التسامح في دمائنا" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.