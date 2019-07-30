الامارات | إطلاق مبادرتَي «المفتش الجمركي الآمن» و«حُماة البيئة» في دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مبادرتَي «المفتش الجمركي الآمن» و«حُماة البيئة» في دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دشّن المدير العام لجمارك دبي، أحمد محبوب مصبح، مبادرتَي «المفتش الجمركي الآمن» و«حُماة البيئة» لإدارة الشؤون الإدارية، أمس، بحضور المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين، عبدالله محمد الخاجة، والمدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية، فريد المرزوقي، ومدير إدارة الشؤون الإدارية، المهندسة خولة إبراهيم السليس، وعدد من مديري الإدارات والمراكز الجمركية.

وأشاد مصبح بجهود قطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية، في العمل على ضمان سلامة ضباط الجمارك، وتشجيع الموظفين في تدوير المخلفات البلاستيكية لتحقيق السلامة والاستدامة البيئية.

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من جانبه، أثنى فريد المرزوقي على مبادرتَي إدارة الشؤون الإدارية، مؤكداً أن الإدارة تبذل كل طاقتها لتحقيق رضا الكادر الوظيفي بالعمل على إسعادهم، وإطلاق المبادرات التي تستهدف الاستغلال الأمثل لموارد الدائرة.

واستعرضت المهندسة خولة السليس مبادرة المفتش الجمركي الآمن، لتعزيز الوعي لدى ضباط الجمارك بارتداء معدات السلامة الشخصية، وتوعيتهم في ما يتعلق بالمخاطر في بيئة العمل، وتختلف هذه المخاطر باختلاف بيئات العمل من خور دبي إلى المطارات، وصولاً إلى جبل علي.

وفي ما يخص مبادرة «حُماة البيئة»، فتعتمد على تشجيع الكادر الوظيفي على تدوير النفايات البلاستيكية، والمشاركة الفاعلة في الحفاظ على البيئة، كما يدعم المبادرة تطبيق ذكي لجمع النقاط يتم من خلاله السحب على جوائز قيّمة لأكثر الموظفين تجاوباً مع المبادرة.