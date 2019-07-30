الامارات | إطلاق برنامج لتطوير قدرات «أبطال السعادة والإيجابية»

شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق برنامج لتطوير قدرات «أبطال السعادة والإيجابية» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلق برنامج الإمارات للخدمة الحكومية المتميزة، بالشراكة مع البرنامج الوطني للسعادة وجودة الحياة، برنامج تدريب أبطال السعادة والإيجابية، الذي يهدف إلى بناء قدرات الحاصلين على ميدالية أبطال السعادة والإيجابية في دورتيها الأولى والثانية، الذين كرّمهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإعدادهم لقيادة مستقبل تطوير الخدمات الحكومية، والمشاركة في تصميم مفاهيم وأدوات جديدة.

وأكد مساعد المدير العام للخدمات الحكومية في مكتب رئاسة مجلس الوزراء بوزارة شؤون مجلس الوزراء والمستقبل، محمد بن طليعة، أن بناء قدرات أبطال السعادة والإيجابية وتنمية خبراتهم وتزويدهم بالمهارات لتطوير ممارسات تقديم الخدمات الحكومية، يدعم جهود حكومة دولة الإمارات لإعداد الجيل القادم من قيادات وكوادر مراكز سعادة المتعاملين، الذين يقع على عاتقهم تصميم وتنفيذ تجارب متميزة في تقديم الخدمات الحكومية، عبر تمكينهم من نقل تجاربهم وتعميمها في الجهات الحكومية. ويستهدف البرنامج الذي تم تصميمه بالتعاون مع أكاديمية الإمارات للضيافة، الفائزين بميدالية أبطال السعادة والإيجابية الذين كرّمهم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، خلال الدورتين الأولى والثانية، البالغ عددهم 20 موظفاً في الجهات الحكومية. كما يركز البرنامج التدريبي على مهارات خدمة المتعاملين وطرق تقديم الخدمة المستلهمة من أصول الضيافة الإماراتية، إضافة إلى تعريفهم بأفضل الممارسات العالمية.