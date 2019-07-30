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الامارات | وفاة رضيعة مواطنة في حريق

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الإمارات اليوم - دبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رضيعة مواطنة في حريق والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توفيت رضيعة مواطنةـ حرقاً في منـــزل أســـــــــرتها بمنطقــــــة البرشـــــــاء، أول من أمس، بعدما شبّ حريق في غرفة كانت الطفلة نائمة فيها.

وزار القــــائد العام لشرطة دبي، اللواء عبدالله خليفــة المري، منزل الأسرة، وتفقّــد الموقع، واطّلع على تقــــــارير خبراء الحـــرائق والهندسة الجنائية بالإدارة العـــامة للأدلـــة الجنائية حـــــــول ملابســــات الحريق، بغــرض تحــديد أسبابه، كما قدّم خالص التعازي لأسرة المواطن حميد الخروصي في وفاة الرضيعة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الامارات اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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