الامارات | حارس أمن يسمح بسرقة 4177 جهاز كمبيوتر مقابل 2000 درهم

شكرا لقرائتكم خبر عن حارس أمن يسمح بسرقة 4177 جهاز كمبيوتر مقابل 2000 درهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أحالت النيابة العامة في دبي إلى محكمة الجنايات سبعة متهمين اشتركوا في السطو على حاوية بداخلها أكثر من 4000 جهاز كمبيوتر محمول "لاب توب" من أنواع مختلفة من داخل المنطقة الحرة بميناء جبل علي، بعد رشوة حارس أمن على البوابة "المتهم الرابع" الذي سمح بخروج الحاوية من الميناء دون التدقيق عليها مقابل 2000 درهم.

وأقر الحارس المرتشي بأنه يعمل على البوابة رقم 7 بميناء جبل علي، ويتولى مهمة التدقيق على تصاريح الدخول والخروج لسائقي المركبات والشاحنات والتأكد من مطابقة مستندات البيانات الجمركية، للحاويات، لافتاً إلى أنه تلقى اتصالاً من زميل له "المتهم الرابع" يطلب منه السماح بحروج حاوية دون التدقيق عليها مقابل ألفي درهم، فوافق على الفور وألقي القبض عليه لاحقاً هو وزميله الوسيط.

وقالت سيدة أعمال أوزبكية صاحبة الحاوية المسروقة أنها كانت تستعد لشحنها إلى بلادها لبيعها هناك بالتنسيق مع شركة شحن في المنطقة الحرة، وبعد تحميلها بعدد 4177 جهاز كمبيوتر محمول من أنواع مختلفة، أبلغتها شركة الشحن أن هناك مساحة متبقية في الحاوية سوف يتم تعبئتها بأجهزة أخرى بعد انقضاء العطلة الأسبوعية،ثم فوجئت باتصال لاحق من أحد ملاك شركة الشحن يخبرها بسرقة الحاوية أثناء العطلة، وخروجها من الميناء دون وجود أي تصاريح لدى السارقين.

وذكر شاهد من شرطة دبي إنه انتقل مع فرق عدة إلى موقع البلاغ وتم التدقيق على الكاميرات في المنطقة ثم حددت هوية أحد المتهمين وقبض عليه وأرشد إلى بقية أفراد العصابة التي أخرجت الحاوية المسروقة من الميناء إلى منطقة يوجد به منزل قديم في إمارة رأس الخيمة حيث تم تفريغ الأجهزة المسروقة في شاحنات صغيرة استعداداً لبيعها في السوق المحلية، وضبطت غالبية الأجهزة المسروقة.

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