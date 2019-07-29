كبير أساقفة المكسيك يثمن دور الإمارات في نشر قيم التسامح

ثمن الأسقف فرانسيسكو جونسالس كبير أساقفة المكسيك دور دولة الإمارات، في نشر قيم التسامح والتعايش واحترام الآخر.
جاء ذلك خلال استقباله بمقر أبرشية ولاية المكسيك سعادة أحمد حاتم المنهالي سفير الدولة لدى الولايات المتحدة المكسيكية، الذي أطلع الأسقف فرانسيسكو جونسالس على جهود الإمارات في دعم وإرساء أسس الحوار والتآخي والتعايش الإنساني في العالم.
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وأكد الأسقف فرانسيسكو جونسالس دعم الأبرشية المكسيكية واتفاقها تماماً مع دولة الإمارات حول هذه القيم والمعاني السامية، والعمل معاً لحمل هذه الرسالة وتعزيز التعاون والعمل المشترك للمضي قدما على هذا الدرب.
من جهته، أشار سعادة السفير إلى احتضان دولة الإمارات لأكثر من 200 جنسية من مختلف الأديان والثقافات يعيش أفرادها معاً بسلام في انسجام ثقافي وتناغم مجتمعي وفي ظل ظروف مثالية من التعايش والعدل والمساواة.
ولفت إلى الزيارة التاريخية لقداسة البابا فرانسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، للإمارات باعتبارها من المبادرات التي جسدت حرص الدولة على نشر قيم التسامح والاعتدال والوسطية ونبذ التطرف والكراهية.
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