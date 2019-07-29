الامارات | رشوة مراقب بالهلال الأحمر لقبول تبرع بشحنة ضخمة من ملح غير صالح للبشر

شكرا لقرائتكم خبر عن رشوة مراقب بالهلال الأحمر لقبول تبرع بشحنة ضخمة من ملح غير صالح للبشر والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - باشرت محكمة الجنايات في دبي النظر في قضية غريبة من نوعها وهي رشوة عرضتها إحدى الشركات على موظف بهيئة الهلال الأحمر يعمل بمهنة مراقب أول لقبول تبرع عبارة عن 150 ألف كيلو غرام من ملح طعام فاسد لا يصلح للاستخدام الآدمي، ترجع ملكيتها لأحد المحسنين.

واتهمت النيابة العامة شخصين من جنسية دولة أسيوية أحدهما صاحب تلك الشركة، والآخر بائع، بالتلاعب كذلك في تاريخ صلاحية البضاعة، إذ قام المتهمان بتعديله بتاريخ فبراير 2018 بدلاً من ديسمبر 2015، وذلك لتفادي رفض الشحنة التي عرضت على الهيئة وتأكيد عدم صلاحيتها، ووجود تلف في الأكياس المستخدمة لتعبئتها.

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وكشفت تحقيقات النيابة العامة إن المتهمين الأول والثاني عرضا عطية "رشوة" على موظف عام بهيئة الهلال الأحمر عبارة عن 3000 درهم لقبول الشحنة باعتبارها سليمة ومستوفية للشروط المطلوبة، والتغاضي عن وجود تاريخين لها.

كما شرعا في الغش التجاري والتدليس في سلعة غذائية فاسدة معدة للبيع، وعرضاها على مواطن من المحسنين وأقنعاه بالتبرع بها للهلال الأحمر، وحاولا خداع موظف الهيئة، بإخباره أن البضاعة صالحة للاستخدام، وأن هناك خطأ في كتابة تاريخ الصلاحية، وطلبا منه تمرير الشحنة مقابل الرشوة، إلا أنه كشف أمرهما وساهم في ضبطهما.