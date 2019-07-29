الامارات | أسباب شائعة لتقاعد المواطنين

شكرا لقرائتكم خبر عن أسباب شائعة لتقاعد المواطنين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حدد صندوق أبوظبي للتقاعد أسباباً شائعة لتقاعد المواطنين في الإمارة، تشمل استكمال سنوات الخدمة، المحددة

بـ25 عاماً، أو بلوغ سن التقاعد (60 عاماً للرجال و55 عاماً للنساء، بشرط وجود 10 سنوات خدمة لكل منهم)، وكذلك تقاعد المرأة التي لديها أبناء بشرط وجود 10 سنوات خدمة، أو بلوغها سن الـ50.

وبحسب تقرير إحصائي أصدره الصندوق، أخيراً، فقد بلغت نسبة المتقاعدين من القطاع الحكومي في أبوظبي، حتى نهاية العام الماضي، 85% من إجمالي أعداد المتقاعدين الأحياء، فيما بلغت نسبة المتقاعدين من القطاع شبه الحكومي 13%، وبلغت نسبة المتقاعدين من القطاع الخاص 2% من إجمالي المتقاعدين.

وذكر الصندوق أنه من ضمن أسباب التقاعد، عدم اللياقة الطبية، الوفاة، إضافة إلى أسباب متفرقة أخرى قد يتقاعد المؤمّن عليه بسببها.