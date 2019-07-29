حاكم أم القيوين يعزي خادم الحرمين الشريفين في وفاة الأمير بندر بن عبد العزيز

بعث صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبد العزيز آل سعود، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين برقية تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين. اقرأ أيضاً...رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد يعزون خادم الحرمين بوفاة بندر بن عبدالعزيز

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