كتب سلطان القحطاني - هذا الموضوع عن منصة إلكترونية تحارب الاحتيال في بيع المأكولات البحرية بالإمارات

يتطلع سوق عبر الإنترنت مقره في دبي إلى معالجة عمليات الاحتيال في بيع المأكولات البحرية، وتحديد المنتجات بشكل خاطئ، والأسعار المرتفعة عن طريق ربط البائعين الدوليين بالمشترين الإقليميين من خلال سلسلة إمداد يمكن تتبعها بنسبة 100% بالشراكة مع Emirates SkyCargo.

تم إطلاق منصة Seafood Souq في شهر يونيو من قبل رامي موراي (مزرعة دبا باي أويسترز في الشرق الأوسط)، وشون دينيس (شركة لويكل كونتاكشن الأمريكية الناشئة)، ودنيس كونوبليف (منصة AI للتوزيع في المملكة المتحدة) والشيخ فهيم القاسمي (شركة الإمارات للاستشارات المؤسسية والاستثمار AQ&P وقسم العلاقات الحكومية في إمارة الشارقة).

وفي حديثه إلى أريبيان بيزنس، قال الرئيس التنفيذي دينيس إن عدم وجود شفافية في سوق المأكولات البحرية الإقليمية هو ما يقود تشكيل سوق المأكولات البحرية “هناك نقص في الشفافية والمعلومات في السوق … تعمل المنطقة كثيرًا في سوق مغلق حيث إذا كنت تريد المعلومات، فسيتعين عليك الاتصال بخمسة أو ستة من الموزعين أو الموردين المختلفين … لا توجد طريقة محددة للقيام بذلك بالضرورة، ولا توجد طريقة اتصال محددة أو وسيلة للدفع”.

وأضاف “الصعوبات تكمن في الممارسات التجارية التقليدية. لا تتحدث الأطراف المختلفة في السلسلة بالضرورة مع بعضها البعض ولا يتم نقل المعلومات بالضرورة. إذا كان هناك فاعل واحد سيء في سلسلة القيمة، يؤثر ذلك على المستهلك النهائي”.

ويمكن للمستخدمين الاشتراك في المنتجات وتصفحها وإدراجها في المنصة مجانًا، على الرغم من أن رسوم العمولة سيتم تطبيقها عند إجراء عملية شراء، ويمكن أن تتراوح ما بين صفر في المائة إلى 12 في المائة، اعتمادًا على نوع السمك. وفي حين تقتصر الخدمة حاليًا على المشترين في الإمارات، فمن المحتمل أن تمتد إلى دول الخليج الأخرى بحلول نهاية العام، وفقًا لما قاله دينيس.

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ومن أجل ضمان التتبع بنسبة 100 في المائة، يتتبع سوق المأكولات البحرية المنتجات عبر سلسلة القيمة ويشارك البيانات التي تم جمعها مع المشترين.

وقال دينيس “المأكولات البحرية قيمة للغاية وقابلة للتلف بدرجة كبيرة … 30-50 في المائة من المأكولات البحرية يمكن أن يتم تسميتها بطريقة خاطئة لذا تعتقد أنك تأكل التونة وقد تكون أو لا تكون [سمك تونة] ، وكذلك سمك القد أو السلمون. هناك أيضا التواريخ؛ إن التسمية الخاطئة على طول سلسلة القيمة هذه خطيرة جدًا. ما نريد حقًا القيام به هو توفير إمكانية التتبع عبر سلسلة القيمة”.