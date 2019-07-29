رئيس الدولة ونائبه ومحمد بن زايد والحكام يعزون خادم الحرمين في وفاة الأمير بندر بن عبدالعزيز

أبوظبي (وام)

بعث صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، برقيتي تعزية مماثلتين إلى خادم الحرمين الشريفين.

وبعث صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته.

وبعث صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

وبعث صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، برقية تعزية إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

وبعث صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، برقية تعزية، إلى أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، عبّر فيها عن خالص تعازيه وصادق مواساته بوفاة صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، سائلاً المولى تعالى أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.

كما بعث كل من سمو الشيخ أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عبدالله بن سالم القاسمي نائب حاكم الشارقة، وسمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، وسمو الشيخ ناصر بن راشد النعيمي، نائب حاكم عجمان، وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، برقيات تعزية مماثلة إلى خادم الحرمين الشريفين.

سلطان بن زايد يعزي خادم الحرمين

بعث سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان، ممثل صاحب السمو رئيس الدولة، برقية تعزية إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة، في وفاة أخيه صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن عبدالعزيز آل سعود، رحمه الله.

وأعرب سموه، في برقيته، عن خالص تعازيه وصادق مواساته في الفقيد، سائلاً المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته.