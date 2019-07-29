8585 مشروعاً تنموياً نفذتها «الشارقة الخيرية»

الشارقة (الاتحاد) بلغت القيمة المالية لمشاريع جمعية الشارقة الخيرية المنفذة في عدد من البلدان النامية حول العالم 76 مليون درهم، بواقع 8585 مشروعاً خيرياً، وذلك بحسب ما ورد في تقرير المشاريع الخارجية الصادر عن الجمعية خلال الفترة منذ مطلع شهر يناير وحتى نهاية يونيو الماضي.

وقال محمد حمدان الزري مدير إدارة المشاريع والكفالات: تعددت بين 835 مسجداً تم بناؤها في قارتي آسيا وأفريقيا بقيمة 43 مليون درهم، كما تم إنشاء 111 بيتاً للفقراء ولاجئي الروهينجا بمواصفات تحميهم من برودة الطقس في الشتاء القارس، بتكلفة 1.6 مليون درهم.

وتابع: إن الجمعية سخرت الكثير من طاقاتها وسواعدها الخيرية من أجل توفير المياه النقية للسكان القاطنين في المناطق النائية ومناطق الجفاف، مشيراً إلى أن بعض البلدان التي تتوافر بها الأنهار العذبة يتعرض سكانها للافتراس من قبل التماسيح أثناء محاولاتهم الحصول على مياه نقية من هذه الأنهار، كما تم إنشاء 6586 بئراً مختلفة، و20 محطة لتحلية المياه ومد الشبكات لتوصيلها إلى المنازل وذلك بتكلفة 22 مليون درهم.

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