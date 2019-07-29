32 فائزاً بـ «منحة محمد بن زايد» في «نيويورك أبوظبي»

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة نيويورك أبوظبي أسماء 32 طالباً وطالبة تم اختيارهم للمشاركة في الأكاديمية الصيفية الخاصة بجامعة نيويورك أبوظبي، ضمن برنامج «منحة الشيخ محمد بن زايد» الخاصة بطلبة المدارس الثانوية المتفوقين.

ويوفر البرنامج الأكاديمي المكثف الذي يمتد لمدة 18 شهراً في عامه السابع، تجربة تعليمية تفاعلية تهدف إلى إعداد الطلبة الإماراتيين في أبوظبي لدخول أهم جامعات العالم، بما في ذلك جامعة نيويورك أبوظبي.

وتم اختيار الطلبة بناء على تحصيلهم الدراسي ودوافعهم للالتحاق بالجامعة ومهاراتهم القيادية وإمكانياتهم ومدى استعدادهم للنمو والتطور. ويركز المنهج الدراسي للبرنامج على تطوير مهارات الطلبة في مجالات التفكير النقدي والكتابة والمناقشة باللغة الإنجليزية والمنطق الحسابي للعلوم والتحضير لاجتياز الاختبارات الموحدة وفن الخطابة ومهارات القيادة.

وتمتد الأكاديمية الصيفية على مدى صيفين متتاليين بعد إتمام المرحلتين العاشرة والحادية عشرة على التوالي، إضافة إلى ثلاثة فصول دراسية، تتضمن محاضرات تقدم عن طريق الإنترنت أو بشكل مباشر طوال العام الدراسي، ويوفر البرنامج فرصة قيّمة للتعرف على القواعد والقيم والمعايير الأكاديمية التي تتناسب مع ثقافة مؤسسات التعليم العالي العالمية الرائدة، فضلاً عن تقديم الإرشاد والتوجيه حول شروط القبول الجامعي. ويتم دعم هذه التجربة التعليمية الشاملة عبر الفصول الدراسية والأنشطة المدرسية الإضافية ضمن عدّة مواقع عالمية لجامعة نيويورك تشمل كلاً من أبوظبي، ونيويورك، ومدينة فلورنسا في إيطاليا.

وقالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، المستشارة الرئيسة للبرنامج: «نحن ملتزمون بإعداد الشباب وتزويدهم بالأدوات الضرورية والخبرات الأكاديمية اللازمة كي يصبحوا رواد المستقبل في كافة المجالات. ولا يقتصر هذا البرنامج على توفير فرص التطور الأكاديمي والفكري لتحقيق النجاح فحسب، لكنه أيضاً يبني ثقة الطلبة بأنفسهم ويلهمهم في مسيرتهم لإدراك كامل إمكاناتهم وتحقيق أهدافهم».

ويخضع الطلبة في فترة الصيف الأولى لدورة تعليمية تمتد لثلاثة أسابيع في جامعة نيويورك أبوظبي، وتتاح لهم الفرصة بعد ذلك للسفر إلى المركز الأكاديمي التابع لجامعة نيويورك في مدينة فلورنسا في إيطاليا للدراسة لمدة تسعة أيام إضافية، فيما تقسم فترة الصيف الثانية على نحو مشابه بين أبوظبي وجامعة نيويورك في نيويورك، إضافة إلى مواصلة برنامجهم الأكاديمي في فلورنسا ونيويورك، ويحصل الطلاب على فرصة المشاركة في العديد من الأنشطة الثقافية، مثل زيارة المتاحف والمواقع التاريخية وغيرها من الفعاليات الثقافية الأخرى، فضلاً عن الاجتماعات الخاصة مع القادة المحليين. ويقدم للطلاب إرشادات وواجبات عن طريق الإنترنت لتحضيرهم لامتحان «SAT»، إضافة إلى مشاركتهم في برنامج مباشر مرتين خلال السنة الدراسية الحادية عشرة والذي يعقد خلال عطلة نهاية الأسبوع.

من جانبها، قالت ديان سي يو، المديرة التنفيذية للأكاديمية الصيفية ومستشارة القيادة في جامعة نيويورك أبوظبي: «يتطلب الالتحاق ببرنامج الأكاديمية الصيفية عملية تقييم دقيقة وصارمة، وقد أثبت هذا البرنامج التحضيري نجاحه في تطوير القدرات الأكاديمية والمهارات القيادية للطلبة المشاركين. ونتطلع قدماً للترحيب بهذه المجموعة الجديدة من الطلبة المتفوقين في دفعة عام 2020».