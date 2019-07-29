طلبة جامعة خليفة يطورون «أنظمة رقمية» في مؤسستين

أبوظبي (الاتحاد)

أعلنت جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا، أن فريقين من طلبة السنة الأخيرة من قسم هندسة النظم الصناعية أتموا بنجاح مشروع رفع مستوى أداء سير العمليات في كليفلاند كلينك أبوظبي، ومركز العاصمة للفحص الطبي، كجزء من مشاريع التصميم التي قدموها في سنتهم الأخيرة.

فقد عمل الطلبة: مريم الشامسي وأميرة علي باوزير ومحمد باليث ومحمد العلمي على مشروع مركز العاصمة للفحص الطبي، بينما عملت الطالبات عنود العجمي وفاطمة الصيعري وخديجة جمعة ومريم العبودي على مشرعهم في كليفلاند كلينك أبوظبي، حيث رحبت المؤسستان بالطلبة، كما قدمت لهم موجزاً عن سير العمليات واسعة النطاق.

وقال الدكتور عارف سلطان الحمادي، نائب الرئيس التنفيذي في جامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا: «نأمل بأن تكون المشاريع بداية لمسيرة ناجحة في تحقيق عملية التحول الرقمي على نطاق واسع بهدف الاستفادة منها في العمليات التجارية محلياً وإقليمياً».

وكنتيجة للمشروع، فقد تمكن مركز العاصمة للفحص الطبي من الحد من معدل زمن الانتظار من 13.9 دقيقة إلى 4.7 دقيقة، وذلك خلال الفترة ما بين السابعة وحتى التاسعة صباحاً. أما الفترة الممتدة ما بين الساعة التاسعة صباحاً والساعة الثانية عشرة ظهراً، فقد شهدت انخفاضاً ملحوظاً في معدل زمن الانتظار ليصل إلى 12 دقيقة منخفضاً عما كان عليه في السابق حيث كان 26.7 دقيقة. وكذلك الحال في كليفلاند كلينك أبوظبي الذي عمِد إلى إدراج الإجراءات اللازمة التي تساهم في تسهيل سير العمليات داخل مرافق المستشفى، وذلك عقب المشاريع التي قام بها الطلبة.