حامد بن زايد وعمر بن زايد وهزاع بن طحنون يعزون في وفاة حربي هلال الخييلي

العين (وام) قدم سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، مساء أمس، واجب العزاء إلى هلال حربي هلال الخييلي وإخوانه في وفاة والدهم، رحمه الله، وذلك لدى زيارتهما مجلس العزاء في منطقة زاخر بمدينة العين.

كما قدم الشيخ هزاع بن طحنون آل نهيان، وكيل ديوان ممثل الحاكم في منطقة العين، واجب العزاء إلى هلال حربي هلال الخييلي وإخوانه في وفاة والدهم، رحمه الله.

وعبّر سمو الشيوخ عن خالص تعازيهم ومواساتهم إلى أسرة وأبناء الفقيد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. كما قدم واجب العزاء، معالي الشيخ محمد بن بطي آل حامد، وعدد من المسؤولين.

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