«أخبار الساعة»: الإمارات تواصل دبلوماسيتها في التعاون الدولي الاستراتيجي

أبوظبي (وام)

أكدت نشرة أخبار الساعة أن التحركات الدبلوماسية الأخيرة التي قادها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى كل من الصين الشعبية وجمهورية إندونيسيا برهنت على مستوى النجاح والقبول الدولي والإقليمي الكبير الذي تحظى به دولة الإمارات في عيون العالم.

وقالت النشرة -الصادرة عن مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، في افتتاحيتها أمس تحت عنوان «الإمارات تواصل دبلوماسيتها في التعاون الدولي الاستراتيجي»- برهنت التحركات الدبلوماسية الأخيرة التي قادها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، إلى كل من الصين الشعبية وجمهورية إندونيسيا على مستوى النجاح والقبول الدولي والإقليمي الكبير الذي تحظى به الإمارات في عيون العالم، وهو نجاح لم يتحقق لولا الجهود الحثيثة التي بذلتها الدبلوماسية الوطنية بالتناغم مع العمل الداخلي الذي جعل من الدولة أنموذجاً تسعى معظم دول العالم إلى التعاون معه في إطار علاقات يطبعها الاحترام والتقدير.

وأشارت إلى أنه برغم المكاسب التي تحققت من خلال جولة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، في شرق آسيا، فإن الحضور الإماراتي يتقدم باطراد بالتوازي مع ذلك في جهات أخرى من العالم، إذ أطلقت دولة الإمارات آلية للتعاون مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل خلال اليومين الأخيرين، محافظة بذلك على علاقاتها التجارية الثرية والمتنوعة مع الكتلة الأوروبية، بحسب ما أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية، حيث قال معاليه في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أطلقنا آلية التعاون مع الاتحاد الأوروبي في بروكسل، وسعدت بجلسة الحوار السياسي المثمرة مع سعادة هيلغا شميدت، علاقاتنا مع الاتحاد الأوروبي متنوعة، وثرية وقيمة التبادل التجاري الإماراتي- الأوروبي تفوق 50 مليار يورو».

ولفتت إلى أنه لهذا استطاعت دولة الإمارات، خلال فترة وجيزة من تاريخها المعاصر، مد جسور التواصل مع مختلف أرجاء العالم شرقاً وغرباً، جنوباً وشمالاً، مدشنة بذلك مظهراً إيجابياً للعلاقات المبنية على الندية والتعاون البناء والتفاعل المثمر، فباتت اليوم رمزاً دولياً للانفتاح العربي والإسلامي في ظل أوضاع سياسية وأمنية مضطربة يشهدها الشرق الأوسط.