حصة بوحميد: «إكسبو أصحاب الهمم» منصة لاستعراض خطط الدمج

دبي (وام)

قالت معالي حصة بنت عيسى بو حميد، وزيرة تنمية المجتمع، إن معرض «إكسبو أصحاب الهمم» الدولي الذي تستضيفه إمارة دبي في الفترة ما بين 5 و7 نوفمبر المقبل يضع صناع القرار والمهتمين وأفراد المجتمع كافة في دائرة المعرفة المستقبلية بمتطلبات واحتياجات أصحاب الهمم، وبما يمكن الجهات المعنية من وضع الخطط المستقبلية والاستراتيجية لتحقيق الدمج الشامل والتنمية المستدامة، وذلك عبر توفير أفضل الخدمات لهم.

وأشارت إلى مبادرات نوعية تتبناها وزارة تنمية المجتمع تسهيلاً وتمكيناً لأصحاب الهمم، أبرزها السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، ومنصة توظيف أصحاب الهمم، إضافة إلى اعتماد «كود الإمارات للبيئة المؤهلة» بقرار من مجلس الوزراء في أولى جلساته للعام الجاري 2019م.

وأضافت معاليها أن جهود الوزارة في هذا الخصوص لا تتوقف باعتبار أن أصحاب الهمم، وهم أصحاب الأولوية دائماً في المشاريع والمبادرات والأفكار التي تحقق تطلعاتهم وتخدم توجهات قيادتنا الرشيدة في جعل دولة الإمارات بيئة صديقة لأصحاب الهمم.

ويقام المعرض سنوياً برعاية سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران، الرئيس الأعلى لمجموعة طيران الإمارات، وينظمه تحالف شركتي ريد العالمية لتنظيم المعارض وشركة ند الشبا للعلاقات العامة وتنظيم المعارض، لافتة إلى أن الكود الجديد يختص بالتفاصيل كافة التي تعنى بأصحاب الهمم ويعد دليلاً للجهات المعنية لتوحيد الجهود على مستوى الدولة من أجل ضمان تحقيق التجانس في مكونات البيئة الحضرية التي يعيش ويتنقل فيها أصحاب الهمم، ومختلف فئات المجتمع، حيث يعنى كود الإمارات بكل من الطرق والمركبات العامة ووسائل النقل البرية والجوية والبحرية، وكذلك المرافق الأخرى داخل البيوت وخارجها، بما في ذلك المدارس والمساكن والمرافق الطبية وأماكن العمل.وأشارت معاليها إلى أن «كود الإمارات للبيئة المؤهلة» يهدف إلى تحويل جميع مباني ومرافق الدولة لأماكن ومدن صديقة لمختلف فئات المجتمع، لا سيما لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، بما يضمن توفير بيئة مكتملة الخدمات والتسهيلات، تعزز حضور أصحاب الهمم في مسيرة التنمية المستدامة.