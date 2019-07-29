انطلاق برامج «الأكاديمية الصيفية للشباب» بعجمان

دبي (الاتحاد)

اختتمت الأكاديمية الصيفية للشباب التي تنظمها المؤسسة الاتحادية للشباب فعالياتها في دبي، وانتقلت لتحط رحالها في كل من الشارقة وعجمان والفجيرة، حيث عقدت في مستهل جولتها في عجمان بحضور معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي، وزير دولة لشؤون التعليم العالي والمهارات المتقدمة، جلسة تثقيفية عن أهمية المهارات المالية التي تُعد إحدى المهارات الأساسيّة في البرنامج الوطني للمهارات المتقدّمة.

وتخلل الورشة التي قدمها عبد الناصر الشعالي، مدير إدارة الشؤون الاقتصادية والتجارية في وزارة الخارجية والتعاون الدولي، استعراض مهارات الإدارة المالية وسبل التوظيف الأمثل لها للمساهمة في تحقيق أهداف المشروعات التجارية ومواجهة التحديات، وكيفية اتخاذ القرارات الأساسية.

وقال معالي الدكتور أحمد بن عبدالله حميد بالهول الفلاسي: «نسعى في إطار البرنامج الوطني للمهارات المتقدّمة إلى إلهام وتعزيز قدرات كوادرنا الوطنية الشابّة والبناء عليها، عبر تزويدهم بالمفاهيم والأدوات التي تضمن نجاحهم وتميّزهم في مختلف التخصّصات العلميّة والعمليّة، الأمر الذي نحرص على تحقيقه عبر القنوات والمنصّات الأقرب لهم ولاهتماماتهم. وتكمن أهمية التعريف بالمهارات المالية في كونها مهارة أساسية في البرنامج الوطني للمهارات المتقدّمة، وذلك لارتباط الفطنة والذكاء التجاري بشكل وثيق مع قدرات صنع القرار في العمل أيّاً كان نوعه في كلا القطاعين العام والخاص».

ويتضمن برنامج الأكاديمية العديد من ورش العمل والدورات التدريبية الرامية إلى بناء ودعم قدرات الشباب والاستفادة الأمثل من أوقات فراغهم للعمل على تنمية مواهبهم وتطوير خبراتهم وصقل مهاراتهم في العديد من المجالات التي تركز عليها الأجندة الوطنية للشباب.