«تعزيز السلم» يناقش منطلقات إعلان «ميثاق حلف الفضول الجديد»

واشنطن (وام)

ناقش منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، وأعضاء لجنة حلف فضول العائلة الإبراهيمية، المنطلقات التي ينطلق منها «ميثاق حلف الفضول الجديد» المزمع إعلانه في ديسمبر المقبل بأبوظبي، وذلك خلال الاجتماعات المكثفة التي عقدها المنتدى في واشنطن مع أعضاء اللجنة استعداداً لتنظيم الملتقى السادس لمنتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة.

وناقش المجتمعون برئاسة معالي الشيخ عبدالله بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، أهمية المواثيق والبيانات التي صدرت في العشرين سنة الماضية في العالم الإسلامي، انطلاقاً من رسالة عمان للتسامح والوحدة سنة 2004، ومؤتمر كلمة سواء سنة 2011، وتطور فاعليتها مع إعلان مراكش لحقوق الأقليات الدينية في العالم الإسلامي سنة 2016، مروراً بإعلان واشنطن لتحالف القيم سنة 2018، وبوثيقة أبوظبي للأخوة الإنسانية سنة 2019، ووصولاً إلى وثيقة مكة المكرمة التاريخية سنة 2019.

حضر الاجتماعات عدد كبير من الشخصيات، على رأسهم براون باك، سفير الحريات الدينية بوزارة الخارجية الأميركية، والدكتور ويليام فندلي، الأمين العام لمنظمة أديان من أجل السلام، والحاخام بروس لاستيك، كبير حاخامات الطائفة اليهودية بواشنطن.