صندوق الوطن يطلق «موهبتنا» في عجمان

عجمان (الاتحاد) أعلن صندوق الوطن إطلاق المرحلة الثانية من مبادرة «موهبتنا»؛ بهدف استكشاف الطلاب الإماراتيين الموهوبين ممن تتراوح أعمارهم بين 10 و17 عاماً، والعمل على تنمية القدرات المعرفية في مجالات عملية. وتتضمن المرحلة الثانية التي ستقام برعاية الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، رئيس اللجنة العليا للتحول الرقمي، في مقر جامعة عجمان، 8 مراحل متكاملة وبرامج ودورات تدريبية تخصصية في الذكاء الاصطناعي والرياضيات والروبوتات وريادة الأعمال، إلى جانب علم الفضاء، وقطاعي المياه والطاقة والطب الحيوي.

وقال محمد تاج القاضي، مدير عام صندوق الوطن: «يأتي إطلاق المرحلة الثانية من المبادرة في سياق جهودنا الرامية للوصول إلى شريحة واسعة من الموهوبين في مختلف أرجاء الدولة، وذلك بعدما حققت المرحلة الأولى إنجازات كبيرة في الوصول إلى نخبة من المواهب في مجالات حيوية ومهمة لتحقيق الرؤية المستقبلية لدولة الإمارات والقيادة الرشيدة في بناء اقتصاد معرفي مستدام».

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