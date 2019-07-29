حجاج الدولة.. رعاية كاملة لأداء المناسك بسهولة وطمأنينة

جمعة النعيمي (أبوظبي)

تنظم الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف بعثة الحجّ الرسمية لدولة الإمارات في كل عام، كما ترعى شؤون حجّاج الدولة، وتقدم لهم أرقى الخدمات لأداء مناسك الحج بكل سهولة وطمأنينة. كما تحرص الهيئة أشد الحرص على تأمين أقصى درجات الراحة لحجاج الدولة في الأراضي المقدسة، تماشيا مع توجيهات القيادة الرشيدة التي تؤكد دائماً دعمها للجهود المبذولة من قبل مكتب شؤون الحجاج في خدمة حجاج الدولة.

وتعقد البعثة الرسمية للحج اجتماعات تحضيرية حول استعداداتها لاستقبال حجاج الإمارات خلال الأيام المقبلة، حيث تباشر لجان بعثة الحج مهامها فور وصولها إلى الأراضي المقدسة، إضافة إلى بحث مستويات التنسيق والتعاون المشترك فيما بينها، وعرض الخطط اللازمة التي تضمن تذليل العقبات وتيسير السبل أمام حجاج بيت الله من دولة الإمارات ومختلف المبادرات التي ستقدم من اللجان بناءً على التوصيات والمقترحات التي قدمت عبر الاستفادة من مخرجات السنوات الماضية.

وتتألف البعثة الرسمية الإماراتية للحج من عدة لجان تعمل على تنظيم شؤون الحجّ والحجاج، وتمكث في الأراضي المقدسة لحين مغادرة آخر حملة إماراتية.

وكانت الهيئة قد نصحت الحجاج مبكرا بأخذ التطعيم ضد بعض الأمراض المعدية، وكذلك حجز أماكنهم مبكراً، ليتمكن كل من الحجاج وأصحاب حملات الحج إجراء الترتيبات اللازمة.

وأشارت الهيئة إلى أنه يتعين على الحجاج اتباع إجراءات الوقاية الصحية والحصول على اللقاحات والأدوية اللازمة قبل توجههم إلى الحج بفترة أسبوعين على الأقل، وتشمل اللقاحات المتوافرة للحجاج أمورا منها وهي: لقاح المكورات السحائية الرباعي، ولقاح الإنفلونزا الموسمية، ولقاح المكورات الرئوية النيموكوكال.ويتعين على أصحاب الحملات والحجّاج أو المعتمرين التوقيع على نموذج عقد معدّ من إدارة الحجّ والعمرة في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، مع ذكر أي حالات خاصة بين الطرفين في هذا العقد. وتقوم لجنة خاصة بالشكاوى بالنظر في أي منازعات قد تحصل وحلها بموجب العقد المذكور.

كما تعمل الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف من خلال إدارة الحجّ والعمرة على تنظيم عمل حملات الحج وشؤون العمرة، وتعتني بعثة الحج الرسمية لدولة الإمارات بشؤون حجاج الدولة في المملكة العربية السعودية. وتشمل الخدمات الرئيسية التي تقدمها البعثة الوعظ، وتقديم خدمات الرعاية الصحية المجانية، والتعامل مع حالات الطوارئ، وإجراء عمليات رقابة على جودة أماكن إقامة الحجاج في مكة المكرمة، والمدينة المنورة، ومنى، وعرفات. وتعتبر وزارة الحج والعمرة مسؤولة عن شؤون الحجاج في المملكة العربية السعودية، وتوفر العديد من الخدمات الإلكترونية المتعلقة بالحج والعمرة. ولا يحتاج مواطنو دول مجلس التعاون الخليجي إلى تأشيرة دخول للسفر إلى المملكة العربية السعودية، ومع ذلك، يتعين عليهم الحصول على تصريح حج رسمي لدخول المملكة.

ووضعت الهيئة مجموعة من الشروط والأحكام لتسجيل الحجاج بالحملات، بعد الموافقة على منح التصاريح لموسم الحج للعام الجاري، بحيث يقوم الحاج باختيار إحدى حملات الحج المعتمدة عبر النظام الإلكتروني، بالرقم المرجعي للحاج. وبحسب شروط الهيئة، تعتمد الحملة الحاج المسجل بها، بعد إنهاء جميع الإجراءات المالية والإدارية معه، ويحق للحاج طباعة العقد من النظام الإلكتروني، بعد اعتماد الحملة له، كما يسمح للحاج بتغيير الحملة لمرة واحدة خلال 3 أيام من وقت الاختيار، وفي حالة مرور المدة، يعتبر التسجيل بالحملة مؤكداً، ويسقط حق الحاج في التغيير، إلا بموافقة الحملة المسجل لديها، كما يحق للحملة الاعتذار للحاج عن القبول بالتسجيل بها خلال 3 أيام من اختيار الحاج للحملة، مع ذكر السبب، وعدم رد أو رفض الحملة للحاج خلال المدة المحددة، يعتبر تسجيل الحاج بالحملة مؤكداً، كما يحق للحملة تخفيض سعر برامج خدماتها للموسم عبر النظام الإلكتروني، ويسري سعر آخر تخفيض لبرنامج الحملة على جميع الحجاج المسجلين بنفس برنامج الحملة.

تعهد

تتعهد حملة الحج المعتمدة، بتنفيذ جميع بنود برنامج الحج المعتمد بالنظام، والمعلن عنه بكل دقة وأمانة، وأي إخلال من طرفها بتنفيذ بنود العقد، يحق للحاج تقديم شكوى ضد الحملة، ويتم البت فيها من قبل لجنة التراخيص بعد انتهاء الموسم، وفقاً لجدول الجزاءات الإدارية الملحق بقرار مجلس الوزراء رقم «32» لسنة 2018، في شأن تنظيم أعمال الحج والعمرة، وفي حال عدم تسوية النزاع ودياً، تختص المحاكم بالنظر في أي نزاع ينشأ عن تنفيذ هذا العقد.

كما تقوم إدارة الحج والعمرة في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية بعدد من المهام المتمثلة في تنظيم شؤون الحج والعمرة، ووضع الضوابط اللازمة لذلك، ومنح التراخيص لحملات الحج والعمرة وفقاً للأنظمة واللوائح النافذة، والقيام بأعمال أمانة سر اللجنة الدائمة لتنسيق الحج والعمرة. وإعداد وتطوير لوائح وشروط لضبط حملات الحج والعمرة، ومتابعة تطبيقها، وتنظيم ممارسة مهنة مقاولي الحج والعمرة. والإشراف على حملات الحج والعمرة في الدولة والنظر في اقتراحاتهم. وإجراء تقييم سنوي لأداء الحملات والمقاولين والتأكد من التزامهم بالعقود المبرمة بينهم وبين الحجاج والمعتمرين. والتنسيق والإعداد لبعثة الحج الرسمية التي يتم تشكيلها بقرار من مجلس الإدارة. وإعداد خطة الوعظ والإرشاد للحجاج والمعتمرين على مدار السنة ومتابعة تنفيذها. واختبار الوعاظ المرشحين لمرافقة حملات الحج والعمرة. وإقامة الدورات المتخصصة في مجال توعية الحجيج وإرشادهم.

تعليمات تنظيم مهنة الحج

*يحق للحملة خفض سعر برامج خدماتها ويسري آخر تخفيض على جميع الحجاج المسجلين لديها

*على الحجاج اتباع إجراءات الوقاية الصحية والحصول على اللقاحات قبل السفر بأسبوعين