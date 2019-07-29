مصدر مسؤول في «الجوازات» السعودية لـ «الاتحاد»: الخميس المقبل آخر موعد لاستقبال حجاج البر

عمار يوسف (الرياض)

أكد مصدر مسؤول في المديرية العامة للجوازات بالمملكة العربية السعودية أن يوم الخميس المقبل هو آخر موعد لاستقبال الحجاج القادمين عبر المنافذ البرية، وشدد في تصريحات لـ«الاتحاد» على ضرورة التقيد بمواعيد القدوم والمغادرة قبل انتهاء المدة المحددة بالتأشيرة، وقال «إن على مواطني دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين من الحجاج حمل التصريح الرسمي لأداء الفريضة من بلادهم حتى لا تتم إعادتهم»، لافتاً إلى أن مدينة الحجاج بطريق الخليج بمحافظة الأحساء ومدينة الحجاج بمنطقة السيح في محافظة الخرج تعملان ليل نهار على استقبال أفواج ضيوف الرحمن القادمين من دول المجلس في طريقهم إلى المشاعر المقدسة وسط استعدادات عالية وجاهزية من الجهات الحكومية المعنية بخدمة الحجاج.

وبلغ عدد الحجاج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، منذ بدء القدوم وحتى نهاية أمس 997.846 حاجًا، وذلك وفق الإحصائية التي أصدرتها المديرية العامة للجوازات، موضحة أن عدد القادمين عن طريق الجو بلغ 943.410 حجاج، فيما قدم عن طريق البر 44.078 حاجًا، وعبر البحر 10.358 حاجًا، وذلك بزيادة 98.500 حاج عن عدد القادمين لنفس الفترة من العام الماضي بنسبة 11% تقريباً. وأعلنت المديرية عن توفير عدد من الطلاب الذين يتحدثون أكثر من 10 لغات، كالإنجليزية، والإسبانية والإندونيسية، واليابانية، والفارسية، والأوردو، والتركية، في صالات الحج بمطاري جدة، والمدينة المنورة، وذلك لتسهيل التواصل والتعامل مع الحجاج بلغاتهم الرئيسة.

وأوضح المصدر المسؤول لـ«الاتحاد» أن وزارة الحج والعمرة أنشأت منذ العام الماضي قسماً خاصاً لتسهيل إجراءات حجاج دول مجلس التعاون والمقيمين فيها، ومنحهم مميزات عدة ليكونوا تحت مظلتها، وفقاً للخطة والهيكلة التي اعتمدت. لكنه حذر من أن السلطات ستعيد أي حاج خليجي لم يحصل على تصريح للحج، سواء كان قادماً عن طريق البر أو الجو.إلى ذلك، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني السعودي عن جاهزيتها لمواجهة الطوارئ والحفاظ على سلامة ضيوف الرحمن خلال موسم الحج هذا العام بمكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر، وذلك من خلال خطط تفصيلية بمشاركة أكثر من 33 جهة حكومية واستشارية تشارك في التنفيذ. وأكدت خلال مؤتمر صحفي استعداداتها لمواجهة المخاطر المحتملة، وتنفيذ الإجراءات الوقائية لسلامة الحجاج في جميع المناسك.وأوضح قائد قوات الدفاع المدني في الحج اللواء حمود بن سليمان الفرج أن خطة الدفاع المدني تهدف إلى توفير السلامة وحماية الحجاج من المخاطر المحتملة منذ دخولهم الأراضي المقدسة وحتى مغادرتهم إلى ديارهم سالمين غانمين.

وأفاد مساعد قائد الحج لشؤون السلامة العميد خالد بن فهد الهزاع أن هناك 3 مواقع لتنفيذ خطة السلامة تتمثل في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة تعمل جميعها على التأكد من جاهزية اشتراطات السلامة داخل مواقع سكن الحجاج ومدى فاعلية وسائل الإطفاء والإنذار وأنظمة الإطفاء الذاتية الهادفة إلى التقليل من العامل الزمني والاستجابة السريعة للحوادث.

وزير الدعوة السعودي: مثيرو البلبلة بين الحجاج آثمون في الدنيا والآخرة

شدد وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودي عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، على أهمية التزام الحجاج بأداء شعيرة الحج بلا رفث ولا فسوق ولا جدال، محذراً من بعض التصرفات التي يقوم بها بعض الناس من محاولة التشويش وإثارة البلبلة بين الحجاج، أو زعزعة أمنهم. ونوه خلال مؤتمر صحفي في جدة على هامش إطلاق الحملة الدعوية «الحج دعوة ومنهج قويم»، بالجهود التي تقوم بها المملكة لحجاج بيت الله الحرام من جميع الأسباب التي تهيئ للحاج الجو الروحاني الذي يستطيع من خلاله القيام بنسك على الوجه الأكمل الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، ويحقق براءة ذمته.

وقال: «إن من يحاول إثارة البلبلة أو إزعاج الحجاج والتشويش عليهم، لا شك أنه آثم في الدنيا والآخرة، مبيناً أن توجيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز بعدم إثارة مثل هذه الأمور إنما هو من منطلق أمر الله سبحانه وتعالى والقيام برسالته التي أوكلها الله إليه من جعل موسم الحج لعبادة الله فقط». وأشار إلى أن الجميع يقع عليه واجب منع من أراد أن يسيء للحج، أو يقوم بأعمال تخالف ما أمر الله تعالى به. وأكد أن الحملة الدعوية رسالة مهمة جداً تهدف إلى نشر الوعي ونشر التوجيهات لجميع الحجاج، من أجل أداء النسك على الوجه الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، ويحقق براءة ذمة الحاج.