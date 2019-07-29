شوارع رأس الخيمة تتزين استعداداً لعيد الأضحى المبارك

محمد صلاح (رأس الخيمة)

شرعت دائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة في تزيين الشوارع الرئيسية والدوارات والجسور في الإمارة بإضاءات مبتكرة، كما تنفذ الدائرة الصيانة المطلوبة لمصليات العيد استعداداً لعيد الأضحى المبارك.

وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي مدير عام الدائرة: أن تزيين الشوارع استعداداً لعيد الأضحى المبارك يأتي إحياء للموروث الشعبي الإماراتي، حيث كان الأهالي قديما يتسابقون في إعداد هذه الزينة كل حسب «الفريج» الذي يقطنه حيث كانت هذه الزينة تشمل الشوارع التي كانت تتزين بمختلف الزينات قبيل حلول الأعياد، لافتاً إلى أن الأهالي كانوا يستخدمون الإضاءة المتاحة مثل «الفنر» احتفالاً بهذه المناسبات، وذلك قبل دخول الكهرباء ودخول الإضاءة الحديثة والمبتكرة، والتي تتنافس العديد من الشركات المتخصصة في ابتكار المزيد من الأشكال الخاصة بها سنوياً.

وأشار إلى أن الدائرة اختارت حوالي 500 تشكيلة ضوئية مبتكرة لتزيين الشوارع والطرق والدوارات والجسور بمزيد من هذه التشكيلات التي تعبر عن هذه المناسبة بالزينات المبتكرة والجميلة والتي يتم الاعتماد فيها على الألوان التي يزينها الهلال والكلمات المضيئة.

وأضاف: الدائرة انتهت من تركيب الزينات في 50 موقعاً من الشوارع الحيوية والجسور والدوارات بالإمارة، وشملت الزينة هذا العام بعض المواقع الجديدة مثل القصيدات ورأس الخيمة القديمة والمعيريض، لافتاً إلى أن الدائرة راعت أن تكون جميع الزينات التي يجري استخدامها في تزيين هذه الشوارع موفرة للطاقة، كما روعي فيها عدم تأثير أضوائها على حركة السير .

من ناحيتها، بدأت الدائرة استعداداتها لتجهيز وصيانة مصليات العيد استعداداً لأيام عيد الأضحى المبارك، وتقوم عدة فرق بتنظيف هذه المصليات والتأكد من الأجهزة الصوتية الخاصة بها.