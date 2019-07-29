الامارات | ذكرى أول صورة يلتقطها القمر الاصطناعي «دبي سات 1»

شكرا لقرائتكم خبر عن ذكرى أول صورة يلتقطها القمر الاصطناعي «دبي سات 1» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يحتفل مركز محمد بن راشد للفضاء، اليوم، بذكرى مرور 10 سنوات على انطلاق القمر الاصطناعي «دبي سات 1»، الذي يعد نواة قطاع الصناعات الفضائية في دولة الإمارات، حيث إنه قمر اصطناعي للاستشعار عن بعد، تم تصنيعه في كوريا الجنوبية، وشارك في بنائه المهندسون الإماراتيون بنسبة 30%.

خلال 10 سنوات التقط وأرسل عدداً كبيراً من الصور الفضائية عالية الدقة إلى المحطة الأرضية في مركز محمد بن راشد للفضاء.

شكلت الصور الفضائية التي قدّمها «دبي سات 1» أداة مهمة في مساعدة دولة الإمارات على التخطيط العمراني، وتطوير البنية التحتية، ودعم مشروعات عمرانية كبرى.