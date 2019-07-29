الامارات | «الوطنية للانتخابات» تعلن جاهزية مراكز تسجيل المرشحين

شكرا لقرائتكم خبر عن «الوطنية للانتخابات» تعلن جاهزية مراكز تسجيل المرشحين والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت اللجنة الوطنية للانتخابات جاهزية مراكز تسجيل المرشحين، التي تتوزع على جميع إمارات الدولة، وستفتح أبوابها رسمياً لتلقي طلبات الراغبين بالترشح لعضوية المجلس الوطني الاتحادي في الفترة من 18 حتى 22 أغسطس 2019.

وحددت اللجنة المراكز بحيث يتمكن الراغبون في الترشح من الوصول إليها بسهولة، على النحو التالي: في أبوظبي، تم تحديد مجموعة من المراكز، هي مقر لجنة إمارة أبوظبي في غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، الطابق (2). وفي العين، في قاعة رئيس مجلس الإدارة في استاد هزاع بن زايد. وفي الظفرة، في مجلس مدينة زايد. وأما في دبي، ففي قاعة حتا (سي - دي) في مركز دبي التجاري العالمي. وفي الشارقة، في قاعة رقم (1) بمبنى المجلس الاستشاري للإمارة. وفي عجمان، في قاعة الشيخ حميد في «متحف عجمان». وفي أم القيوين، في مركز التنمية الاجتماعية في الإمارة. وفي رأس الخيمة، في القاعة الكبرى بالمركز الثقافي في الإمارة. وفي الفجيرة، في غرفة تجارة وصناعة الفجيرة، الطابق الثامن.

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وبينت اللجنة أن على الراغبين في الترشح لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي أن تتوافر فيهم الشروط الدستورية، وهي أن يكون من مواطني إحدى إمارات الاتحاد، ويقيم بصفة دائمة في الإمارة التي يمثلها في المجلس الوطني الاتحادي، وألا تقل سنّه عن 25 سنة ميلادية (أي أن يكون من مواليد يوم 04 أكتوبر عام 1994 وما قبله)، وأن يكون متمتعاً بالأهلية المدنية، محمود السيرة، حسن السمعة، لم يسبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره طبقاً للقانون، وأن يكون لديه إلمام كافٍ بالقراءة والكتابة.

وينبغي على المتقدم بطلب الترشح، سواء بنفسه أو من خلال الوكيل، إبراز بطاقة الهوية الصادرة عن الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية، وخلاصة القيد، وشهادة بحث الحالة الجنائية موجهة إلى اللجنة الوطنية للانتخابات، إضافة إلى رسم تسجيل بقيمة 1000 درهم يدفع عن طريق الدرهم الإلكتروني عند تقديم طلب الترشح وغير قابل للرد.

ودعت اللجنة المواطنين للتحقق من ورود أسمائهم في قوائم الهيئات الانتخابية للانتخابات، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني الرسمي للجنة، أو عبر التطبيق الذكي الذي يحمل عنوان «اللجنة الوطنية للانتخابات» الموجود على متجر أبل ومتجر غوغل، أو بالتواصل مع مركز اتصال اللجنة.