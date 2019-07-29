الامارات | 104 مواطنين في أبوظبي تخطوا المليون درهم مكافأة «نهاية الخدمة» العام الماضي

شكرا لقرائتكم خبر عن 104 مواطنين في أبوظبي تخطوا المليون درهم مكافأة «نهاية الخدمة» العام الماضي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشف تقرير لصندوق أبوظبي للتقاعد أن إجمالي عدد المواطنين الذين استحقوا مكافآت نهاية الخدمة خلال العام الماضي، بلغ ثلاثة آلاف و184 مواطناً، 58% منهم من الذكور، مقابل 42% من الإناث، موضحاً أن 104 مواطنين من مستحقي مكافآت نهاية الخدمة حصلوا على مكافآت تخطت قيمتها حاجز المليون درهم، فيما تسلّم 1031 مواطناً مكافآت لم تتجاوز قيمتها نصف المليون درهم.

وأشار التقرير إلى أن متوسط أعمار 53% من المواطنين الذين استحقوا المكافأة لم يتجاوز 30 عاماً، مقابل 1% فقط تخطوا سن الـ50.

وتفصيلاً، أفاد صندوق أبوظبي للتقاعد بأن مكافأة نهاية الخدمة تمنح للمؤمّن عليه، الذي لا يستحق معاشاً تقاعدياً عند انتهاء خدمته، لعدم توافر أي من شروط استحقاق المعاش الواردة حسب أحكام القانون رقم 2 لسنة 2000، على أن تستثنى من ذلك حالات بلوغ المؤمّن عليه سن الإحالة إلى التقاعد أو الوفاة أو حالات العجز الكلي.

وذكر الصندوق، في تقرير رسمي أصدره أخيراً، أن إجمالي عدد المواطنين الذين استحقوا مكافأة نهاية الخدمة، بلغ خلال العام الماضي، ثلاثة آلاف و184 مستحقاً، 58% منهم من الذكور مقابل 42% من الإناث، لافتاً إلى أن مستحقي المكافأة سجّلوا متوسط خدمة بلغ خمس سنوات لدى جهات عملهم.

وذكر التقرير أن 53% ممن استحقوا المكافأة لم تزد أعمارهم على 30 عاماً، بينما راوحت أعمار 37% من مستحقيها ما بين 30 و39 عاماً، و9% راوحت أعمارهم ما بين 40 و49 عاماً، و1% من مستحقي المكافأة تخطوا الـ50 عاماً.

كما كشف التقرير أن 16% من مستحقي مكافأة نهاية الخدمة (515 مواطناً) حصلوا على مبالغ لم تتجاوز 20 ألف درهم، و17% (553 مواطناً) حصلوا على مكافأة لم تتجاوز 40 ألف درهم، و11% (365 مواطناً) لم تتجاوز مكافآتهم 60 ألفاً، و14% (461 مواطناً) لم تتجاوز مكافآتهم 100 ألف درهم.

وحصلت النسبة الأكبر لمستحقي المكافأة (1031 مواطناً) على مبالغ راوحت قيمتها ما بين 100 ألف و500 ألف درهم، بينما راوحت قيمة مكافآت 155 مواطناً ما بين 500 ألف ومليون درهم، وأخيراً تخطت قيمة مكافآت 104 مواطنين حاجز المليون درهم.

وحدد الصندوق شرطين لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة، الأول أن يكون المؤمّن عليه مسجلاً لديه من خلال عمله في القطاع الحكومي أو شبه الحكومي أو القطاع الخاص. والثاني أن يستوفي الحد الأدنى من مدة الاشتراك اللازمة للحصول على المكافأة عند انتهاء الخدمة (سنة ميلادية كاملة، وفقاً لما حدده القانون)، مشيراً إلى احتساب المكافأة بواقع شهر ونصف الشهر من آخر راتب أو أجر تقاضاه المؤمّن عليه عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس الأولى، بينما يتقاضى راتب أو أجر شهرين عن كل سنة من سنوات خدمته الخمس التالية. وتحتسب مكافأة نهاية الخدمة بواقع راتب أو أجر ثلاثة أشهر عن كل سنة، إذا ما زادت مدة الخدمة على 10 سنوات، على أن يعتبر جزء الشهر، شهراً كاملاً.

وأكد الصندوق أنه من الممكن حرمان المؤمّن عليه من المكافأة في عدد من الحالات، منها إسقاط أو سحب جنسية الدولة منه، لافتاً إلى أنه في تلك الحالة، وعند وفاة المؤمّن عليه، يؤدّى للمستحقين عنه نصف أنصبتهم.

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وأوضح أن حرمان المؤمّن عليه من المكافأة لا يجوز إلا بقرار تأديبي، على ألا يتجاوز ذلك ربع المكافأة، مشيراً إلى أنه لا يجوز الحرمان إلا عن الأعمال التي وقعت من المؤمّن عليه قبل انتهاء خدمته.

وأكد الصندوق عدم جواز إجراء خصم أو توقيع حجز على المبالغ الواجبة الأداء لديه، إلى صاحب المعاش أو المكافأة أو المستحقين عنه، إلا وفاء لنفقة محكوم بها من القضاء، أو لسداد ما يكون مطلوباً للصندوق أو لجهة عمل المؤمّن عليه لسبب يتعلق بأداء عمله، أو لاسترداد ما صرف إليه بغير وجه حق، مشدداً على ضرورة عدم تجاوز ما يخصم في هذه الحالات ربع المكافأة، وعند التزاحم تكون الأولوية لدين النفقة، ثم بقية الديون، حسب ترتيبها الوارد بالقانون.

أسباب شائعة لتقاعد المواطنين

حدد صندوق أبوظبي للتقاعد أسباباً شائعة لتقاعد المواطنين في الإمارة، تشمل استكمال سنوات الخدمة، المحددة

بـ25 عاماً، أو بلوغ سن التقاعد (60 عاماً للرجال و55 عاماً للنساء، بشرط وجود 10 سنوات خدمة لكل منهم)، وكذلك تقاعد المرأة التي لديها أبناء بشرط وجود 10 سنوات خدمة، أو بلوغها سن الـ50.

وبحسب تقرير إحصائي أصدره الصندوق، أخيراً، فقد بلغت نسبة المتقاعدين من القطاع الحكومي في أبوظبي، حتى نهاية العام الماضي، 85% من إجمالي أعداد المتقاعدين الأحياء، فيما بلغت نسبة المتقاعدين من القطاع شبه الحكومي 13%، وبلغت نسبة المتقاعدين من القطاع الخاص 2% من إجمالي المتقاعدين.

وذكر الصندوق أنه من ضمن أسباب التقاعد، عدم اللياقة الطبية، الوفاة، إضافة إلى أسباب متفرقة أخرى قد يتقاعد المؤمّن عليه بسببها.

شرطان لاستحقاق مكافأة نهاية الخدمة: أن يكون المؤمّن عليه مسجلاً لدى الصندوق من خلال عمله. وأن يستوفي الحد الأدنى من مدة الاشتراك.

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مواطناً حصلوا على مكافأة نهاية الخدمة بقيمة لم تتجاوز 20 ألف درهم.