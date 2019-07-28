أصدرصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، قراراً بتشكيل مجلس أمناء أكاديمية أبوظبي الحكومية برئاسة معالي سارة عوض عيسى مسلم. ونص القرار على عضوية كل من أصحاب السعادة والسادة: مريم عيد المهـيري نائباً للرئيس، وعامر حسين محمـد الحمادي، واللواء علي خلفان الظاهـري، وغنام بطي خليفة المزروعي. اقرأ أيضاً... محمد بن زايد وعبدالله الثاني: دعم العلاقات الأخوية وتعزيز التعاون المشترك

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد بن زايد يصدر قراراً بتشكيل مجلس أمناء أكاديمية أبوظبي الحكومية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الاتحاد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.